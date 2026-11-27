Qualche ora più tardi è stata presa di mira un'auto. Qualcuno ha dato fuoco al veicolo nei pressi delle scuole di Cavergno, altra frazione di Cevio. Il rogo, divampato attorno alle tre di notte, avrebbe coinvolto anche l'abitazione situata di fronte all'auto, dove secondo le nostre fonti vive una donna anziana. Fortunatamente non ci sarebbero stati feriti.

Interpellata dalla nostra redazione, la polizia ha confermato l'arresto di un cittadino straniero residente all'estero in relazione a due incendi di veicoli: quello del 25 novembre a Cavergno e quello avvenuto il giorno successivo, il 26 novembre, a Muralto. L'arresto riguarda anche il «furto con scasso perpetrato il 24 novembre ai danni di un edificio comunale a Bignasco». In questo caso, ci spiega la polizia, l'uomo aveva sottratto soltanto uno zaino.