Commette un furto con scasso e brucia due auto, arrestato
Indagini in corso per chiarire le circostanze dei tre episodi.
Indagini in corso per chiarire le circostanze dei tre episodi.
BIGNASCO - Due automobili in fiamme e un furto con scasso nell'arco di poche ore. È quanto verificatosi nella notte a cavallo tra il 24 e il 25 di novembre in Vallemaggia.
Secondo le segnalazioni giunte alla nostra redazione, il furto avrebbe interessato lo stabile che ospita le scuole elementari di Bignasco, frazione di Cevio. Per introdursi nell'edificio sarebbe stata forzata una porta d'ingresso, rompendone i vetri. Stando alle informazioni raccolte, mercoledì mattina le lezioni si sarebbero quindi tenute a Cavergno a causa dell'inagibilità dei locali.
Qualche ora più tardi è stata presa di mira un'auto. Qualcuno ha dato fuoco al veicolo nei pressi delle scuole di Cavergno, altra frazione di Cevio. Il rogo, divampato attorno alle tre di notte, avrebbe coinvolto anche l'abitazione situata di fronte all'auto, dove secondo le nostre fonti vive una donna anziana. Fortunatamente non ci sarebbero stati feriti.
Interpellata dalla nostra redazione, la polizia ha confermato l'arresto di un cittadino straniero residente all'estero in relazione a due incendi di veicoli: quello del 25 novembre a Cavergno e quello avvenuto il giorno successivo, il 26 novembre, a Muralto. L'arresto riguarda anche il «furto con scasso perpetrato il 24 novembre ai danni di un edificio comunale a Bignasco». In questo caso, ci spiega la polizia, l'uomo aveva sottratto soltanto uno zaino.
Restano da chiarire le circostanze dei tre episodi. La polizia cantonale ha fatto sapere che, con gli accertamenti ancora in corso, per il momento non saranno fornite ulteriori informazioni.