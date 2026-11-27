Sabrina Aldi replica all'MPS: «Non ho violato il segreto d'ufficio»
L'ex deputata denuncia un tentativo di screditarla e respinge ogni accusa di comportamento illecito.
BELLINZONA - Sabrina Aldi non ci sta e rompe il silenzio. L'ex deputata ha preso posizione attraverso il suo avvocato dopo che il Movimento per il socialismo (MPS) ha presentato ieri, 26 novembre, alla Procura una segnalazione nei suoi confronti per sospetta violazione del segreto d'ufficio.
«Si tratta - spiega l'avvocato Nicola Fornara - dell’ennesimo attacco mosso dai due deputati nei confronti della mia assistita, che si inserisce in un preciso disegno diffamatorio e calunnioso, avente lo scopo di screditare la sua immagine e la sua persona. La mia assistita ravvisa in questa iniziativa un evidente intento ritorsivo in relazione alla denuncia penale da lei sporta nei confronti dei medesimi deputati, tuttora pendente».
I «fatti suscettibili» a cui fanno riferimento nella missiva inviata alla Procura i deputati Giuseppe Sergi e Matteo Pronzini si rifanno ai contenuti di un articolo pubblicato martedì 24 novembre ─ lo stesso giorno in cui ha poi avuto luogo il dibattito in Gran Consiglio sul rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta ─ dal quotidiano laRegione in cui sono state riportate alcune conversazioni intercorse tra Aldi ed Eolo Alberti, al tempo già ex deputato, tra le quali anche la trasmissione della bozza di un rapporto della Commissione sanità e sicurezza sociale relativo alla pianificazione ospedaliera che conteneva, si legge, «il riassunto dell’audizione di Swiss Medical Network (SMN) in sottocommissione e una proposta di modifica della legge sull’Ente ospedaliero cantonale». Swiss Medical Network, lo ricordiamo, aveva una controversia in corso con la società Hospita Suisse.
Sul punto, Fornara ribadisce: «La mia assistita respinge integralmente ogni addebito e contesta fermamente di aver violato il segreto d’ufficio».
Quanto alle informazioni emerse negli scorsi giorni, «l’avv. Aldi precisa di non aver avuto alcun ruolo nella redazione del rapporto della sottocommissione e nelle successive fasi della sua elaborazione. Precisa inoltre di non aver mai utilizzato la propria funzione in Commissione né qualsivoglia altro strumento parlamentare per favorire o danneggiare chicchessia e respinge categoricamente ogni insinuazione in tal senso. Sono semmai altri ad abusare della propria posizione con scopo intimidatorio e denigratorio».
L'avvocato annuncia infine nuove iniziative sul fronte giudiziario. «La mia assistita intraprenderà ogni opportuna azione giudiziaria a tutela del proprio onore e della propria reputazione a fronte di questo ennesimo vile e ingiustificato attacco».