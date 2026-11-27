Capodanno tra il paese e la quota

Per la notte di San Silvestro si potrà scegliere tra una cena in paese, allo Chalet Fondue, e una serata a 2'000 metri di altitudine, alla Capanna Confin. Per i bambini sono previste diverse attività SanBe Kids, con giochi e cena. A mezzanotte è in programma lo spettacolo pirotecnico, mentre i festeggiamenti proseguiranno all'Ermellino Alpine Club.