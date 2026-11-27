Raf, Modena City Ramblers e magia sulle piste per l’inverno 2027
Concerti gratuiti, piste illuminate e attività per le famiglie: si arricchisce il programma del Winter Village. Novità anche nei collegamenti da Lugano.
SAN BERNARDINO - Sarà Raf ad aprire il 2027 in musica a San Bernardino. Il cantautore italiano si esibirà sabato 2 gennaio sul palco della Raiffeisen Alpine Lounge, nel cuore del paese, nell'ambito del San Bernardino Winter Village. Lunedì 4 gennaio sarà invece la volta dei Modena City Ramblers.
Con oltre quarant'anni di carriera alle spalle, Raf ha conquistato le classifiche internazionali con Self Control e firmato, insieme a Umberto Tozzi, uno dei duetti più conosciuti della musica italiana, Gente di mare. Nel suo repertorio figurano successi che hanno accompagnato diverse generazioni, da Cosa resterà degli anni Ottanta a Battito animale, passando per Due e Infinito.
Spazio poi alle sonorità dei Modena City Ramblers, formazione nata dalla passione per la musica irlandese, che porterà sul palco il suo connubio tra folk, rock e racconto popolare.
I due nuovi appuntamenti si aggiungono ai concerti de Le Vibrazioni, in programma domenica 27 dicembre, e dei Nomadi, attesi martedì 29 dicembre. Entrambe le serate sono ormai vicine al tutto esaurito. Tutti i concerti alla Raiffeisen Alpine Lounge sono gratuiti, ma è obbligatorio prenotare fino a esaurimento dei posti disponibili.
Le luci arrivano anche sulle piste
Dal 5 dicembre al 6 gennaio il San Bernardino Winter Village tornerà a illuminare il paese. Le proiezioni luminose interesseranno nuove facciate degli edifici, mentre la passeggiata lungo la Moesa, tra alberi e installazioni, condurrà i visitatori fino alla pista di ghiaccio. In Piazzetta Brocco, attorno al grande albero di Natale, non mancheranno castagne, cioccolata calda e vin brûlé.
Le illuminazioni si estenderanno anche alle piste di Pian Cales, dove sarà possibile sciare e andare in bob dopo il tramonto. Tra le novità gastronomiche figura invece lo Chalet Fondue, dove ci si potrà fermare a mangiare dopo una giornata sulla neve.
Cinema, teatro e appuntamenti per i bambini - Si amplia anche il programma dedicato alle famiglie. Giovedì 3 dicembre la Raiffeisen Alpine Lounge ospiterà due proiezioni cinematografiche: una pomeridiana per i più piccoli e una serale per tutta la famiglia.
Dal 26 dicembre al 6 gennaio, San Bernardino Swiss Alps, Fullski e l'Ente del turismo del Moesano proporranno ogni pomeriggio attività dedicate ai bambini. Martedì 5 gennaio andrà invece in scena Il bosco delle storie di Natale della compagnia Drogheria Rebelot. Lo spettacolo, ispirato ai racconti di Selma Lagerlöf e alle leggende nordiche, intreccia teatro d'ombre, figure e recitazione per raccontare a grandi e piccoli le storie del Natale.
Capodanno tra il paese e la quota
Per la notte di San Silvestro si potrà scegliere tra una cena in paese, allo Chalet Fondue, e una serata a 2'000 metri di altitudine, alla Capanna Confin. Per i bambini sono previste diverse attività SanBe Kids, con giochi e cena. A mezzanotte è in programma lo spettacolo pirotecnico, mentre i festeggiamenti proseguiranno all'Ermellino Alpine Club.
Un nuovo collegamento da Lugano
Con la stagione invernale 2026/27 torna anche il SanBeBus. Ai collegamenti da Como e Varese, già proposti lo scorso inverno, si aggiungerà una nuova tratta da Lugano. Il servizio sarà accompagnato da offerte dedicate a chi desidera trascorrere una giornata sugli sci senza utilizzare l'auto.
«Gli eventi sono parte del progetto di rilancio di San Bernardino. Attraverso la musica, la cultura e le attività per le famiglie diamo al villaggio una vita culturale più ricca e raggiungiamo pubblici che si avvicinano alla montagna con interessi diversi», dichiara Niccolò Meroni, direttore Marketing e Comunicazione di San Bernardino Swiss Alps.
«Il San Bernardino Winter Village cresce insieme alla destinazione. Mentre riaprono gli alberghi e migliorano i collegamenti, anche il programma delle feste acquista respiro. È importante che questi investimenti procedano insieme, perché la qualità di una destinazione dipende tanto da ciò che sa proporre quanto dal modo in cui sa accogliere».
Ulteriori informazioni sul programma sono disponibili sul sito sanbernardino-wintervillage.com.