CAPRIASCA - Fervono i preparativi a Tesserete, dove sabato 28 e domenica 29 novembre le vie del centro si trasformeranno per il Mercatino di Natale in Capriasca, promosso dall'Ufficio cultura, eventi, sport e turismo del Comune. Oltre 200 bancarelle da tutto il Ticino e tante attività dedicate alle famiglie; spettacoli, laboratori creativi e musica.