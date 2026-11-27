Invasione a Tesserete. Arriva il Mercatino di Natale
Una due giorni piena di acquisti, eventi, musica e tanto cibo.
Una due giorni piena di acquisti, eventi, musica e tanto cibo.
CAPRIASCA - Fervono i preparativi a Tesserete, dove sabato 28 e domenica 29 novembre le vie del centro si trasformeranno per il Mercatino di Natale in Capriasca, promosso dall'Ufficio cultura, eventi, sport e turismo del Comune. Oltre 200 bancarelle da tutto il Ticino e tante attività dedicate alle famiglie; spettacoli, laboratori creativi e musica.
«Tra le novità, una nuova zona presso l’oratorio con 60 bancarelle e la hot fondue, un hot dog ripieno di formaggio fondue. Non mancheranno artigianato e prodotti locali, per un weekend all’insegna del Natale» ci spiega Andrea Pellandini.
Il programma
Si parte sabato alle 16, con apertura fino alle 21: in programma letture natalizie, zampognari e uno spettacolo pensato per le famiglie. Alle 18.45 i Giardini di Tesserete fanno da cornice all'accensione dell'albero di Natale, accompagnata da uno spettacolo a sorpresa. A seguire la cena, con polenta servita con spezzatino o gorgonzola.
La domenica comincia di buon'ora: dalle 9.30 alle 10.30 è offerta una colazione, realizzata in collaborazione con la Commissione Fair Trade Town Capriasca, la Panetteria Bignasca e il Mercante di Caffè. Le bancarelle restano poi aperte dalle 10.30 alle 17.
Durante la giornata si susseguono spettacoli per famiglie, esibizioni di danza, giochi di una volta e laboratori dedicati al cioccolato e al tè di Natale. Spazio anche al truccabimbi natalizio, alla musica dal vivo e agli zampognari, mentre Babbo Natale passeggia tra le vie del paese.