LUGANO
Scontro tra uno scooter e un'auto alla rotonda
L'incidente avrebbe provocato solo danni materiali e temporanei rallentamenti al traffico.
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Scontro tra uno scooter e un'auto alla rotonda
L'incidente avrebbe provocato solo danni materiali e temporanei rallentamenti al traffico.
LUGANO - Un'auto e uno scooter sono rimasti coinvolti in un incidente stradale verificatosi attorno a mezzogiorno nei pressi della Cornèr Arena.
La dinamica dell'accaduto non è nota. L'incidente si è verificato mentre i due veicoli erano impegnati ad affrontare la rotonda situata nei pressi della pista di ghiaccio.
Stando alle prime informazioni, non vi sarebbero feriti. L'incidente avrebbe causato soltanto danni materiali e qualche lieve disagio alla circolazione.
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