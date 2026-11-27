Due serate a ritmo di dance

Il fine settimana musicale si apre questa sera, venerdì 27 novembre, alle 22.00 con il Daft Punk Tribute. La tribute band renderà omaggio al celebre duo francese che ha rivoluzionato la musica elettronica, riproponendone i brani più conosciuti in uno spettacolo tra musica e giochi di luce. Sabato, alle 23.00, sarà invece la volta degli SNAP!, protagonisti della scena dance degli anni Novanta con successi come «The Power», «Rhythm Is a Dancer», «Ooops Up» e «Colour of Love». A seguire, il DJ set di DJ Matteo & Kommy by Radio Ticino. Nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 17.00, il Kids igloo ospiterà l'atelier creativo «Gratta e scopri», a cura delle 4supermamme.

Una domenica per le famiglie

Domenica 29 novembre, alle 14.00, sul palco del Raiffeisen Pavilion si esibirà il Coro Calicantus con un concerto dedicato al Natale. Dalle 15.00 spazio invece al Family Day Disco, organizzato in collaborazione con Radio Ticino ed Explosion Eventi, con baby disco, truccabimbi, animazione e uno spettacolo di magia. Alle 16.30 la festa si sposterà in Città Vecchia, dove la Pro Città Vecchia proporrà canti natalizi. Alle 17.00 è prevista l'accensione dell'albero di Natale, accompagnata da mele, vin brûlé e panettone.