Winterland apre la Casa di Babbo Natale. Sul palco arrivano gli SNAP!
Weekend tra musica, spettacoli e animazioni per tutte le età a Winterland Ascona-Locarno.
Weekend tra musica, spettacoli e animazioni per tutte le età a Winterland Ascona-Locarno.
LOCARNO - La Casa di Babbo Natale, i successi dance degli anni Novanta e un pomeriggio di festa dedicato alle famiglie. Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti quello di Winterland Ascona-Locarno, con il Daft Punk Tribute e gli SNAP! sul palco del Raiffeisen Pavilion in Piazza Grande e l'accensione dell'albero di Natale in Città Vecchia.
Un viaggio al Polo Nord
Sabato 28 novembre, a partire dalle 11.00, apre ufficialmente la Casa di Babbo Natale nella corte del Palazzo della Sopracenerina. Sarà un percorso immersivo che inizierà a bordo di uno speciale ascensore, grazie al quale i visitatori raggiungeranno la dimora di Babbo Natale, dove potranno scattare una foto insieme a lui. Il viaggio proseguirà attraverso un giardino incantato, tra renne, elfi e scenografie luminose, per concludersi a bordo di una slitta in realtà virtuale. Ogni bambino avrà inoltre la possibilità di scrivere e imbucare la propria letterina a Babbo Natale.
Due serate a ritmo di dance
Il fine settimana musicale si apre questa sera, venerdì 27 novembre, alle 22.00 con il Daft Punk Tribute. La tribute band renderà omaggio al celebre duo francese che ha rivoluzionato la musica elettronica, riproponendone i brani più conosciuti in uno spettacolo tra musica e giochi di luce. Sabato, alle 23.00, sarà invece la volta degli SNAP!, protagonisti della scena dance degli anni Novanta con successi come «The Power», «Rhythm Is a Dancer», «Ooops Up» e «Colour of Love». A seguire, il DJ set di DJ Matteo & Kommy by Radio Ticino. Nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 17.00, il Kids igloo ospiterà l'atelier creativo «Gratta e scopri», a cura delle 4supermamme.
Una domenica per le famiglie
Domenica 29 novembre, alle 14.00, sul palco del Raiffeisen Pavilion si esibirà il Coro Calicantus con un concerto dedicato al Natale. Dalle 15.00 spazio invece al Family Day Disco, organizzato in collaborazione con Radio Ticino ed Explosion Eventi, con baby disco, truccabimbi, animazione e uno spettacolo di magia. Alle 16.30 la festa si sposterà in Città Vecchia, dove la Pro Città Vecchia proporrà canti natalizi. Alle 17.00 è prevista l'accensione dell'albero di Natale, accompagnata da mele, vin brûlé e panettone.
Gli appuntamenti ad Ascona
Anche il Lake Dome di Piazza Torre ospiterà tre appuntamenti musicali con i DJ set di DJ Gabry Diste: il Social Dome di venerdì e il Disco Dome di sabato, entrambi dalle 17.30 alle 2.00, e il Sunday Dome di domenica, dalle 16.00 alle 20.00.
Orari di apertura fino al 6 dicembre
Lunedì e martedì (30 novembre–1 dicembre): chiuso
Mercoledì e giovedì (2-3 dicembre): 18:00–21:00
Venerdì (4 dicembre): 18:00–22:00
Sabato e domenica (5-6 dicembre): 11:00–22:00
Orari di apertura dal 7 dicembreAperto tutti i giorni!
Lunedì–giovedì: 18:00–21:00
Venerdì e prefestivi: 18:00–22:00
Sabato, domenica e festivi: 11:00–22:00