Biasca si stringe attorno all'albero di Natale: domenica la cerimonia
Un momento di raccoglimento in questo periodo delicato e carico di emozione per la comunità
Un momento di raccoglimento in questo periodo delicato e carico di emozione per la comunità
BIASCA - Il Municipio di Biasca e l’Associazione La Gaudiosa, che da alcuni anni collaborano attivamente nell’organizzazione di eventi ricreativi e aggregativi a favore della popolazione, daranno ufficialmente il via al periodo natalizio con la tradizionale cerimonia di accensione dell’albero di Natale.
Dopo il successo della prima edizione dello scorso anno, l’appuntamento si rinnova con l’inaugurazione delle nuove illuminazioni e degli addobbi che decorano le vie del centro. La manifestazione si terrà nella piazzetta Tre Valli, di fronte a Casa Cavalier Pellanda.
In un momento particolarmente delicato e carico di emozione per la comunità biaschese, l’evento rappresenterà anche un’opportunità di incontro, condivisione e raccoglimento.
L’evento avrà inizio alle 17.30 di domenica 29 novembre e vedrà la partecipazione di una centinaia di bambine e bambini delle classi 3e, 4e e 5e della Scuola elementare, che proporranno alcuni canti natalizi sotto la direzione del maestro di musica Patrick Berger.
Seguirà il racconto di una breve storia di Natale e, al termine, una parola magica pronunciata dai piccoli partecipanti darà vita al momento più atteso della serata: l’accensione dell’albero, che si illuminerà con una nuova veste luminosa. Per l’occasione, il Municipio offrirà alla popolazione una panettonata accompagnata da vin brulé e the caldo.
Ulteriori informazioni sono disponibili sulle pagine Facebook e Instagram dell’Associazione La Gaudiosa.