L’evento avrà inizio alle 17.30 di domenica 29 novembre e vedrà la partecipazione di una centinaia di bambine e bambini delle classi 3e, 4e e 5e della Scuola elementare, che proporranno alcuni canti natalizi sotto la direzione del maestro di musica Patrick Berger.

Seguirà il racconto di una breve storia di Natale e, al termine, una parola magica pronunciata dai piccoli partecipanti darà vita al momento più atteso della serata: l’accensione dell’albero, che si illuminerà con una nuova veste luminosa. Per l’occasione, il Municipio offrirà alla popolazione una panettonata accompagnata da vin brulé e the caldo.