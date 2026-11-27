PARADISO
Anche Paradiso si illumina: acceso l'albero di Natale
L'accensione dell'albero dà il via agli eventi natalizi.
Anche Paradiso si illumina: acceso l'albero di Natale
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Anche Paradiso si illumina: acceso l'albero di Natale
L'accensione dell'albero dà il via agli eventi natalizi.
PARADISO - L'atmosfera delle feste comincia a farsi sentire anche a Paradiso. Ieri, giovedì 26 novembre, è stato acceso il tradizionale albero di Natale situato in piazza del Municipio, dando ufficialmente il via al periodo dell'Avvento e alle celebrazioni natalizie nel Comune.
Un momento che, come ogni anno, segna l'avvicinarsi delle festività e porta nel cuore del paese un po' di magia e luce, accompagnando cittadini e visitatori verso il Natale. L'accensione dell'albero è stata anticipata dai cori natalizi di circa 200 bambini dell'Istituto scolastico di Paradiso. La serata è continuata con l'apertura del Villaggio degli Elfi.
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