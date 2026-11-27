Un momento che, come ogni anno, segna l'avvicinarsi delle festività e porta nel cuore del paese un po' di magia e luce, accompagnando cittadini e visitatori verso il Natale. L'accensione dell'albero è stata anticipata dai cori natalizi di circa 200 bambini dell'Istituto scolastico di Paradiso. La serata è continuata con l'apertura del Villaggio degli Elfi.