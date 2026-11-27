Aeroporto di Agno, tre consigliere comunali chiedono di vedere i conti
Sara Beretta Piccoli, Carola Barchi e Luisella Petrini Fumasoli interpellano il Municipio: «Per votare i crediti bastano le promesse ma per i conti bisogna aspettare?»
LUGANO - Approvare nuovi crediti per il rilancio dell'aeroporto di Lugano-Agno senza poter consultare nel dettaglio i conti dello scalo. È quanto contestano le consigliere comunali Sara Beretta Piccoli, Carola Barchi e Luisella Petrini Fumasoli, firmatarie di un'interpellanza al Municipio incentrata sulla trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche.
Lo scorso 17 novembre era stata inoltrata alla Città una richiesta di accesso ai conti economici dell'aeroporto per gli anni 2024, 2025 e 2026, al business plan trasmesso all'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) per il rinnovo della concessione e al piano per il rilancio dello scalo.
Il 24 novembre, riferiscono le interpellanti, la Divisione affari giuridici ha comunicato di non poter dare integralmente seguito alla richiesta, appellandosi alla necessità di tutelare il futuro concorso per la ricerca di investitori privati e di proteggere i segreti d'affari.
Una motivazione che le tre consigliere comprendono per quanto riguarda le informazioni strategiche, ma che faticano ad accettare per gli esercizi finanziari già conclusi. Dal fallimento di Lugano Airport SA nel 2020, ricordano, lo scalo è gestito direttamente dalla Città. «La contabilità di una gestione pubblica passata non può essere automaticamente equiparata a una strategia commerciale futura».
A settembre era stato annunciato un risultato positivo del primo semestre 2026, con un avanzo superiore ai 200mila franchi e ricavi per oltre 7 milioni. Le interpellanti richiamano però il risultato negativo del consuntivo 2025 e il peggioramento previsto nel preventivo 2027 rispetto a quello del 2026. Chiedono inoltre di approfondire la contabilizzazione degli ammortamenti, i costi delle consulenze esterne e quelli sostenuti da altri servizi comunali a favore dello scalo.
Nel frattempo, il Consiglio comunale è chiamato a esprimersi su nuovi investimenti, mentre il business plan non è ancora definitivo e restano aperte diverse questioni infrastrutturali e finanziarie, tra cui l'eventuale allungamento della pista. Il timore è che si proceda con singole richieste di credito senza una visione complessiva della situazione economica dell'aeroporto.
Da qui le domande al Municipio: quali dati contabili costituiscono effettivamente segreti d'affari? Perché la divulgazione dei conti degli anni passati dovrebbe compromettere un futuro concorso? E fino a quando si intende limitarne l'accesso?
Le tre consigliere chiedono di poter consultare la documentazione contabile di dettaglio dal 2020, valutando eventualmente la possibilità di oscurare le sole informazioni riservate. Vogliono inoltre sapere se il Municipio sia disposto a fornire al Legislativo e alle commissioni competenti tutta la documentazione economico-finanziaria necessaria prima che vengano votati i nuovi crediti aeroportuali.