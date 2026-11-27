Nel frattempo, il Consiglio comunale è chiamato a esprimersi su nuovi investimenti, mentre il business plan non è ancora definitivo e restano aperte diverse questioni infrastrutturali e finanziarie, tra cui l'eventuale allungamento della pista. Il timore è che si proceda con singole richieste di credito senza una visione complessiva della situazione economica dell'aeroporto.