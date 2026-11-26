Due fori nelle vetrine della gioielleria Kurz
Rubati dei preziosi. Fermate due persone. La spaccata arriva a pochi giorni dal furto avvenuto presso la gioielleria LTW Lugano Top Watches, sempre in via Nassa.
Rubati dei preziosi. Fermate due persone. La spaccata arriva a pochi giorni dal furto avvenuto presso la gioielleria LTW Lugano Top Watches, sempre in via Nassa.
LUGANO - Furto nella notte ai danni della gioielleria Kurz, al civico 5 di via Nassa, nel cuore di Lugano.
Le immagini sono inequivocabili: in due delle vetrine del negozio, sono stati praticati due fori. A colpire è soprattutto la precisione con cui sono stati aperti i varchi, che lascia ipotizzare un'azione tutt'altro che improvvisata e all'uso di strumenti da scasso specifici.
La precisione dei fori lascia inoltre ipotizzare che l'obiettivo fosse quello di sottrarre articoli ben precisi, presumibilmente orologi.
Contattata, la polizia conferma che oggi, poco prima delle 4, la Centrale comune d’allarme (CECAL) ha ricevuto una segnalazione di furto con scasso ai danni di una gioielleria in via Nassa.
Sono immediatamente scattate le ricerche, che hanno coinvolto agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Lugano.
Gli agenti della Comunale hanno fermato nelle vicinanze due cittadini stranieri residenti all’estero, trovati in possesso di attrezzi da scasso e refurtiva.
Non è ancora chiaro che cosa sia stato sottratto alla gioielleria. Sia gli inquirenti sia il direttore del negozio mantengono uno stretto riserbo al riguardo.
Il colpo arriva a meno di una settimana dalla spaccata ai danni della gioielleria LTW Lugano Top Watches, sempre in via Nassa. In quell'occasione i malviventi, dopo aver colpito la vetrina senza riuscire a infrangerla completamente, avevano forzato la porta d'ingresso e si erano introdotti nel negozio, portando via gran parte degli orologi di lusso esposti.
Al momento non è chiaro se vi sia un legame tra i due colpi.