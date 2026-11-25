Lacrime e silenzio spettrale: «Lei aiutava tutti»
Fiori e commozione presso la curva in cui una 17enne nella tarda serata di venerdì ha perso la vita. Intanto si continua a indagare sulla dinamica dell'incidente stradale.
Fiori e commozione presso la curva in cui una 17enne nella tarda serata di venerdì ha perso la vita. Intanto si continua a indagare sulla dinamica dell'incidente stradale.
SONVICO - Nei pressi di quella maledetta curva, lungo la strada della Castellanza a Sonvico, è un continuo viavai di gente. Da giorni. Il silenzio è spettrale attorno al luogo in cui una 17enne ha perso la vita nella tarda serata di venerdì 20 novembre. Un tragico incidente stradale l'ha strappata al mondo che tanto amava. E ora chi rimane la piange senza sosta.
«Una persona solare»
Proprio a pochi metri dalla curva incontriamo un ragazzo che si è recato sul posto per portare un fiore e recitare una preghiera. «Lei era una persona solare – dice con voce mesta –. Questo la rendeva benvoluta davvero da tutti. E non è una frase di circostanza. Sono venuto qui con la mia ragazza e altre amiche per renderle omaggio. È tutto molto triste».
Il mondo che crolla
La 17enne del Luganese, che frequentava uno dei licei cittadini, viaggiava sul sedile posteriore della vettura uscita di strada. È spirata praticamente subito dopo lo schianto. Vani i tentativi di soccorrerla. Dettagli che suscitano sentimenti profondi. E che fanno riaffiorare ricordi.
«Per me è sempre stata come una sorella – racconta un'amica –. Io sabato sera dovevo uscire con lei. Ero così felice di poterla rivedere. Purtroppo sabato mattina mi è stata data la notizia. E il mondo mi è crollato addosso. Ha lasciato un vuoto incolmabile».
«Sempre disponibile»
«Era una ragazza splendida – aggiunge un'altra amica di nome Serena –, piena di allegria. Aiutava sempre tutti, anche chi le aveva fatto del male purtroppo. Era sempre disponibile, per qualsiasi cosa. Aveva un sorriso che se solo la guardavi per un secondo ti si scioglieva il cuore».
Serena appare inconsolabile. «Era veramente stupenda. E lo sarà ancora. Spero vivamente che lassù possa stare meglio e che non si penta mai di nulla. Da quando è successo l'incidente aspetto solo che ogni giorno arrivi la notte per vedere meglio la mia amica. Perché è una delle stelline più belle che abbia mai visto».
Di chi era quell'auto
Intanto ci si continua a interrogare sulla dinamica dell'incidente. C'è chi ipotizza che l'auto viaggiasse a velocità sostenuta. A bordo della vettura c'erano altri tre giovani rimasti illesi o con ferite non gravi.
Tra questi il 18enne che si trovava al volante senza però avere la patente di guida, ma solo la licenza di allievo conducente. Il giovane avrebbe preso il veicolo, di proprietà del padre, senza chiedergli il permesso.
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