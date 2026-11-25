Il mondo che crolla

La 17enne del Luganese, che frequentava uno dei licei cittadini, viaggiava sul sedile posteriore della vettura uscita di strada. È spirata praticamente subito dopo lo schianto. Vani i tentativi di soccorrerla. Dettagli che suscitano sentimenti profondi. E che fanno riaffiorare ricordi.

«Per me è sempre stata come una sorella – racconta un'amica –. Io sabato sera dovevo uscire con lei. Ero così felice di poterla rivedere. Purtroppo sabato mattina mi è stata data la notizia. E il mondo mi è crollato addosso. Ha lasciato un vuoto incolmabile».