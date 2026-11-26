La lettera, co-firmata dai comandanti dell'Esercito di Sua Maestà, della Royal Navy e della Aeronautica militare (RAF), chiede ai destinatari di aggiornare i recapiti, indicare competenze e lavoro attuali e offrirsi volontari per addestramenti ed esercitazioni come la Steadfast Defender della NATO, in programma all'inizio del 2027.

«È una precauzione sensata e necessaria se, Dio ci scampi, questo paese si ritrovasse in guerra», ha dichiarato più tardi alla BBC il titolare della Difesa della compagine laburista di Andy Burnham. «Operiamo in un contesto di minaccia accresciuta», ha argomentato, aggiungendo - nel tentativo di sdrammatizzare l'impatto mediatico della notizia - che «la gente dovrebbe sentirsi rassicurata anziché allarmata». «Vogliamo che la nazione sia vigile, non in allarme», ha insistito.