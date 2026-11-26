Incidente con 31 morti al Cairo, arrestato il presunto responsabile
L'uomo avrebbe ammesso di aver urtato un'autocisterna durante un sorpasso azzardato a 110 chilometri orari.
IL CAIRO - La Procura egiziana ha disposto l'arresto del presunto responsabile del tragico incidente avvenuto ieri sulla tangenziale di Al-Warraq, al Cairo, nel quale hanno perso la vita 31 persone e altre 21 sono rimaste ferite.
La decisione è stata presa sulla base delle testimonianze raccolte, dei rilievi effettuati sul luogo dell'incidente e dell'analisi della dinamica dei fatti, come comunicato dalla Procura generale in una nota.
Durante l'interrogatorio, dopo essere stato informato degli esiti delle indagini e delle prove tecniche raccolte, l'uomo avrebbe ammesso di aver urtato un'autocisterna durante un sorpasso azzardato. Stava percorrendo un tratto sopraelevato della tangenziale a una velocità di 110 chilometri orari, con a bordo i genitori.
Secondo la ricostruzione, durante il cambio di corsia la parte anteriore sinistra dell'automobile ha urtato la parte posteriore destra dell'autocisterna. L'automobilista ha quindi perso il controllo della propria vettura.
Uno degli pneumatici dell'autocisterna è successivamente scoppiato. Il mezzo ha urtato la barriera in cemento e si è ribaltato, riversando il carburante sulla carreggiata e innescando un incendio.
La Procura ha fatto sapere che l'interrogatorio dell'indagato è ancora in corso per ricostruire nei dettagli la dinamica dell'incidente, accertare le sue responsabilità penali e quantificare i danni.