Tumore al seno, nuova terapia riduce del 30% il rischio di recidiva o morte
Uno studio internazionale su 4'170 pazienti evidenzia i benefici del giredestrant, un farmaco ormonale sperimentale.
LOS ANGELES - Una nuova terapia ormonale ha ridotto del 30% il rischio relativo di recidiva di tumore al seno invasivo o di morte rispetto ai trattamenti standard. È quanto emerge da uno studio clinico internazionale di fase 3 che ha coinvolto 4'170 pazienti con carcinoma mammario in stadio iniziale, positivo ai recettori ormonali (HR+) e negativo per HER2.
La ricerca, condotta dagli specialisti dello UCLA Health Jonsson Comprehensive Cancer Center e pubblicata sul «New England Journal of Medicine», ha valutato l'efficacia del giredestrant, un farmaco sperimentale assunto per via orale e appartenente a una nuova classe di terapie: i degradatori selettivi dei recettori degli estrogeni.
Lo studio ha inoltre evidenziato una riduzione del 31% del rischio relativo di diffusione del tumore in altre parti dell'organismo, come ossa, fegato o polmoni. Un risultato particolarmente rilevante, poiché il carcinoma mammario che si diffonde ad altri organi è più difficile da trattare.
Circa il 70% dei tumori al seno è positivo ai recettori ormonali: la loro crescita dipende quindi dagli estrogeni. Dopo l'intervento chirurgico e, in alcuni casi, la chemioterapia, le pazienti vengono generalmente sottoposte per diversi anni a trattamenti ormonali volti a prevenire la ricomparsa della malattia, riducendo i livelli di estrogeni o impedendo loro di stimolare le cellule tumorali.
Nonostante i progressi garantiti dalle terapie attualmente disponibili, tra cui il tamoxifene e gli inibitori dell'aromatasi, il rischio di recidiva può persistere per decenni. Alcuni tumori sviluppano inoltre una resistenza ai trattamenti, mentre gli effetti collaterali possono rendere difficile proseguire la terapia nel lungo periodo.
Il giredestrant potrebbe dunque rappresentare un'opzione terapeutica più efficace per le pazienti che, dopo l'intervento chirurgico, presentano un rischio maggiore di recidiva. Il farmaco è tuttora sperimentale.