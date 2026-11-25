LOS ANGELES - Una nuova terapia ormonale ha ridotto del 30% il rischio relativo di recidiva di tumore al seno invasivo o di morte rispetto ai trattamenti standard. È quanto emerge da uno studio clinico internazionale di fase 3 che ha coinvolto 4'170 pazienti con carcinoma mammario in stadio iniziale, positivo ai recettori ormonali (HR+) e negativo per HER2.