Inferno di fuoco alle porte del Cairo: 30 morti
Il bilancio delle vittime sale a 30 e numerosi feriti vengono soccorsi dopo il violento incendio innescato dall’esplosione.
CAIRO - Almeno 30 persone sono morte nell'esplosione, seguita da incendio, di un camion che trasportava bombole di gas su una tangenziale del Cairo, non lontana dal centro città e in ora di punta.
L'incidente è avvenuto questo pomeriggio su una tangenziale nell'area del distretto municipale di Al-Warraq, nel Governatorato di Giza, situato sulla sponda occidentale del Nilo nell'area metropolitana del Cairo, in un punto che sovrasta un tunnel. Trentanove ambulanze hanno partecipato ai soccorsi. Le squadre della protezione civile sono riuscite a domare le fiamme.
Il conduttore televisivo Ahmed Moussa ha dichiarato durante la trasmissione "Sulla mia responsabilità" dell'emittente Sada el-Balad che secondo notizie a lui giunte un cavo elettrico sarebbe caduto improvvisamente sulla strada, davanti all'autista del camion, costringendolo a sterzare bruscamente per evitarlo.
Per questo il mezzo pesante si è poi ribaltato ed è esploso, provocando un enorme incendio, poi propagato ad altre auto in viaggio sulla tangenziale e ad altre parcheggiate. "Le scene sono terrificanti - ha detto in diretta - le auto esplodono e la gente scappa dalle fiamme".
Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e il premier Mostafa Madbouly hanno disposto che venga fornito il sostegno necessario alle famiglie delle vittime e alle persone rimaste ferite.
Egypt’s Ministry of Health reports 30 dead and 15 injured in a fire that broke out after a traffic accident involving an oil tanker truck in the Giza, Cairo. https://t.co/VMkZGtyMan— mary gill (@mlgill90) November 25, 2026