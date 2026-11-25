Il conduttore televisivo Ahmed Moussa ha dichiarato durante la trasmissione "Sulla mia responsabilità" dell'emittente Sada el-Balad che secondo notizie a lui giunte un cavo elettrico sarebbe caduto improvvisamente sulla strada, davanti all'autista del camion, costringendolo a sterzare bruscamente per evitarlo.

Per questo il mezzo pesante si è poi ribaltato ed è esploso, provocando un enorme incendio, poi propagato ad altre auto in viaggio sulla tangenziale e ad altre parcheggiate. "Le scene sono terrificanti - ha detto in diretta - le auto esplodono e la gente scappa dalle fiamme".