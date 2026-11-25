Il padre di Meghan Markle rischia 40 anni di carcere
L'82enne è stato formalmente incriminato in California per possesso di pornografia infantile dopo la scoperta di diapositive e negativi in due magazzini.
LOS ANGELES - Thomas Markle - padre di Meghan Markle con cui lei ha da tempo rotto i rapporti - rischia di passare il resto della vita dietro le sbarre: l'82enne ex direttore delle luci per serie tv come «General Hospital» e «Sposati..Con Figli» è stato formalmente incriminato da un gran giurì della California per possesso di pornografia infantile.
Markle conservava in due magazzini affittati da almeno 18 anni nell'area di Los Angeles diapositive e negativi fotografici in 35 millimetri di minori sotto i 12 anni, ha svelato il sostituto procuratore Bill Essayli: se riconosciuto colpevole, il padre della Duchessa del Sussex rischia fino a 40 anni di carcere.
Secondo le accuse, in almeno due foto sarebbe riconoscibile lo stesso Markle in compagnia di una bambina. La madre di Meghan, Doria Ragland, avrebbe aiutato l'FBI a smascherare l'ex marito.
Markle era stato arrestato il 6 novembre in una casa di riposo di Lakeland, in Florida, e messo agli arresti domiciliari. Tornato dietro le sbarre per aver tagliato il braccialetto elettronico alla caviglia, era stato incriminato di lì a poco dalla magistratura delle Filippine.
L'indagine era scattata in ottobre, dopo che il figlio e fratellastro maggiore di Meghan, Thomas Markle Jr., aveva denunciato il ritrovamento di materiale pedopornografico in una precedente abitazione del padre a Cebu.
Le accuse, per le quali Manila potrebbe chiedere l'estradizione dagli USA, includono la presunta intenzione di diffondere immagini di abusi sessuali riguardanti bambini. Markle Sr. le ha contestate ammettendo di aver pagato prostitute nelle Filippine ma negando di aver mai avuto rapporti sessuali con ragazze minorenni.
La scorsa settimana Markle è stato dichiarato mentalmente idoneo al processo. Dopo che era stato sostenuto che soffrisse di demenza, un perito medico lo ha accusato di simulare o accentuare i sintomi «allo scopo di sottrarsi allo scrutinio della magistratura».
Quando sono emerse le notizie che il padre era sotto inchiesta, Meghan ha rivelato di essere stata informata da Scotland Yard di «accuse inquietanti e sconvolgenti» nei confronti del genitore. La duchessa aveva spiegato che, proprio per questo, aveva cercato di tenersi lontana dal padre e di evitare che i suoi figli, Archie di sette anni e Lilibet di cinque, avessero contatti con lui.
«Spero che ora si possa capire che, nonostante le distorsioni di alcuni organi di stampa, l'allontanamento da mio padre aveva l'unica ragione di proteggere i miei figli», aveva dichiarato. «Sebbene la portata di quanto è ora emerso sia più ripugnante di quanto si potesse mai immaginare, spero che venga fatta pienamente giustizia e che la priorità resti la sicurezza e la protezione di bambini innocenti».