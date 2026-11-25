Quando sono emerse le notizie che il padre era sotto inchiesta, Meghan ha rivelato di essere stata informata da Scotland Yard di «accuse inquietanti e sconvolgenti» nei confronti del genitore. La duchessa aveva spiegato che, proprio per questo, aveva cercato di tenersi lontana dal padre e di evitare che i suoi figli, Archie di sette anni e Lilibet di cinque, avessero contatti con lui.