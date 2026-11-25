UTRECHT - Un passante ha trovato un cadavere in un congelatore sul ciglio della strada a Utrecht, nei Paesi Bassi. La vittima è un uomo di 20 anni di Utrecht, ha comunicato la polizia. Non è ancora chiaro se si tratti di un crimine. Le indagini sono ancora in corso, ha detto la polizia. «Continuiamo a tenere aperte tutte le possibilità».