Congelatore abbandonato per strada, dentro c'era un cadavere
A trovare il corpo del ventenne è stato un passante. L'elettrodomestico era abbandonato in strada da due settimane: tutte le ipotesi restano aperte
UTRECHT - Un passante ha trovato un cadavere in un congelatore sul ciglio della strada a Utrecht, nei Paesi Bassi. La vittima è un uomo di 20 anni di Utrecht, ha comunicato la polizia. Non è ancora chiaro se si tratti di un crimine. Le indagini sono ancora in corso, ha detto la polizia. «Continuiamo a tenere aperte tutte le possibilità».
Secondo quanto riferito dalla polizia, il congelatore si trovava sul marciapiede davanti a una casa e in parte era coperto da cespugli. I vicini hanno dichiarato che il congelatore si trovava già da circa due settimane davanti alla casa di una famiglia. Un uomo che passava casualmente martedì ha aperto il congelatore e ha fatto la macabra scoperta.
L'esatta dinamica dei fatti resta un mistero. Il giovane potrebbe essere stato ucciso e poi nascosto nel congelatore, ma la polizia non esclude nemmeno l'ipotesi che vi si sia chiuso dentro da solo.
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