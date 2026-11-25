Il saggista individua quindi una contraddizione nelle argomentazioni di una parte dei sostenitori del riarmo occidentale. «Spesso sono le stesse persone che sostengono che l'Ucraina debba continuare a ricevere aiuti militari perché alla Russia stanno venendo meno le risorse, e che quasi contemporaneamente chiedono un massiccio riarmo occidentale perché proprio quella Russia, che sarebbe vicina alla sconfitta in Ucraina, potrebbe attaccare la Nato nel giro di poco tempo». La conclusione dello studioso è netta: «Tutta questa argomentazione, semplicemente, non sta in piedi».