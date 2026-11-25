«Un attacco russo alla Nato rasenterebbe il suicidio»
Il politologo tedesco Jürgen Wagner mette in discussione la corsa al riarmo europea e lancia l'allarme sulle sue conseguenze economiche e sociali.
ZURIGO - La Russia rappresenta davvero una minaccia militare tale da giustificare l'attuale corsa al riarmo in Europa? E quanto occorre investire nella difesa per scongiurare un eventuale attacco? Sono alcune delle domande affrontate dal politologo tedesco Jürgen Wagner nel suo nuovo libro, nel quale analizza le dimensioni e le conseguenze del processo di militarizzazione in corso in Germania e nell'intero vecchio continente.
In un'intervista pubblicata oggi dal portale Infosperber, Wagner contesta in particolare le argomentazioni utilizzate per sostenere un ulteriore massiccio rafforzamento degli eserciti occidentali. Secondo lo studioso, la Nato dispone già di una significativa superiorità militare convenzionale rispetto alla Russia, anche escludendo completamente gli Stati Uniti.
«Esiste una sorta di regola empirica secondo cui, per condurre un attacco con prospettive di successo, è necessaria una superiorità militare di tre a uno; nelle città il rapporto sale addirittura a sei a uno», spiega Wagner. Ma, a suo giudizio, la situazione attuale è ben diversa da quella descritta da chi sostiene l'urgenza di un ulteriore riarmo. Citando uno studio, il politologo sottolinea che i paesi della Nato, anche senza considerare gli Usa, dispongono di un vantaggio compreso tra due e tre a uno nei principali sistemi d'arma convenzionali. Le armi nucleari rappresentano l'eccezione. «Non si può assolutamente parlare di una superiorità russa», afferma l'esperto. E aggiunge: «Un attacco russo rasenterebbe già oggi un comportamento suicida».
Wagner mette in discussione anche le previsioni secondo cui il paese di Vladimir Putin potrebbe essere pronto ad attaccare la Nato entro il 2029, anno più volte indicato come possibile orizzonte di una minaccia militare da esponenti politici come il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius. «Non vedo come questo potrebbe accadere», dichiara. La produzione militare russa, spiega, si basa in larga misura sul recupero e sulla rimessa in funzione delle scorte di armamenti risalenti all'epoca sovietica, che tuttavia si stanno esaurendo.
Il saggista individua quindi una contraddizione nelle argomentazioni di una parte dei sostenitori del riarmo occidentale. «Spesso sono le stesse persone che sostengono che l'Ucraina debba continuare a ricevere aiuti militari perché alla Russia stanno venendo meno le risorse, e che quasi contemporaneamente chiedono un massiccio riarmo occidentale perché proprio quella Russia, che sarebbe vicina alla sconfitta in Ucraina, potrebbe attaccare la Nato nel giro di poco tempo». La conclusione dello studioso è netta: «Tutta questa argomentazione, semplicemente, non sta in piedi».
Un ulteriore aumento della superiorità militare occidentale, secondo Wagner, non garantirebbe necessariamente maggiore sicurezza. Al contrario, potrebbe essere interpretato da Mosca come una preparazione di un attacco, per esempio contro l'enclave russa di Kaliningrad. «Si può definire questa percezione paranoica, ma ritengo che sia quantomeno comprensibile. È gravemente irresponsabile ignorare la percezione della minaccia da parte di Mosca», osserva.
Ma perché, allora, l'Europa sta investendo così tanto nel potenziamento delle proprie capacità militari? Wagner ritiene che la spiegazione non possa essere ricondotta esclusivamente alle tensioni con l'est. «Posso soltanto fare delle ipotesi. Certamente, il confronto con la Russia gioca un ruolo. Però, a mio avviso, l'entità del fenomeno può essere spiegata soltanto considerando anche i rapporti con gli Stati Uniti». Secondo il politologo, l'obiettivo più ampio sarebbe quello di prepararsi a un contesto internazionale caratterizzato da crescenti rivalità tra grandi potenze, posizionandosi non soltanto nei confronti della Russia, ma anche della Cina e, potenzialmente, degli stessi Stati Uniti.
Nel suo libro intitolato «Kriegstüchtig an allen Fronten. Kanonen statt Butter - Rüstung durch Sozialabbau» (Pronti alla guerra su tutti i fronti, cannoni invece di burro: riarmo attraverso i tagli alle prestazioni sociali), Wagner analizza inoltre come il processo di riarmo stia coinvolgendo sempre più ambiti della società tedesca, con ripercussioni anche per le attività civili. Tra gli esempi cita progetti di parchi eolici bloccati per la possibile necessità di utilizzare determinate aree per esercitazioni militari, frequenze radio destinate alla cultura che vengono rivendicate dalle nuove apparecchiature di comunicazione della Bundeswehr e quartieri residenziali la cui costruzione rischia di essere ostacolata dalle esigenze dell'esercito. «L'intero fenomeno, considerato nel suo insieme, mostra che qualcosa è completamente fuori controllo», argomenta. «Bisogna invertire la rotta prima di ritrovarci in una sorta di stato militare neo-prussiano».
Un altro punto centrale dell'intervista riguarda le ripercussioni finanziarie della politica di riarmo tedesca. Wagner contesta in particolare l'affermazione del cancelliere Friedrich Merz, secondo cui nessun euro destinato all'Ucraina viene sottratto alle risorse per la spesa sociale e l'istruzione. «Se consideriamo l'intero processo di riarmo, questa affermazione è decisamente falsa», sostiene. Secondo la pianificazione finanziaria citata da Wagner, entro il 2030 le spese militari tedesche, calcolate secondo i criteri della Nato, dovrebbero salire a 201 miliardi di euro. Una cifra che equivarrebbe al 31% del bilancio federale previsto per quell'anno e al 46% delle entrate fiscali.
A rendere ancora più oneroso il quadro sarebbe il ricorso all'indebitamento per finanziare il potenziamento militare. Wagner prevede un forte aumento degli interessi sul debito, che entro il 2030 potrebbero rappresentare il 12,5% del bilancio federale e il 18,5% delle entrate fiscali.