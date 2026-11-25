Al centro del procedimento figurano i rapporti commerciali con l'Iran attraverso la società Skycom, che secondo i procuratori statunitensi Huawei avrebbe presentato alle banche come un partner indipendente, nascondendone i legami con il gruppo. Ciò avrebbe consentito di ottenere miliardi di dollari in finanziamenti e accedere ai servizi bancari in valuta statunitense. Contestata anche l'acquisizione di tecnologie riservate dei concorrenti. La determinazione della pena è fissata per il 14 settembre 2027 e potrebbe comportare multe, confische e risarcimenti.

Il verdetto arriva in una fase delicata dei rapporti tra Washington e Pechino. Le due potenze hanno prorogato fino al 10 gennaio 2027 la sospensione di alcune misure tariffarie e restrizioni commerciali, ma restano irrisolte le divergenze sulla tecnologia e sui semiconduttori. La tregua non ha inoltre comportato la revoca delle restrizioni che colpiscono Huawei.