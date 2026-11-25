Huawei condannata negli Stati Uniti, Pechino attacca Washington
Il colosso cinese è stato riconosciuto colpevole su dieci dei dodici capi d'imputazione e annuncia battaglia legale.
PECHINO - Huawei respinge il verdetto pronunciato negli Stati Uniti e annuncia battaglia legale. Una giuria federale di New York ha riconosciuto ieri il gruppo tecnologico cinese e tre sue controllate colpevoli su dieci dei dodici capi d'imputazione contestati, tra cui frode bancaria, violazione delle sanzioni contro l'Iran e furto di segreti industriali.
La società ha definito le accuse «prive di fondamento giuridico o fattuale», accogliendo tuttavia con favore l'assoluzione dalle imputazioni di associazione a delinquere e intralcio alla giustizia. Dura la reazione di Pechino, che ha condannato il verdetto e accusato Washington di voler «reprimere e contenere» le aziende cinesi.
Al centro del procedimento figurano i rapporti commerciali con l'Iran attraverso la società Skycom, che secondo i procuratori statunitensi Huawei avrebbe presentato alle banche come un partner indipendente, nascondendone i legami con il gruppo. Ciò avrebbe consentito di ottenere miliardi di dollari in finanziamenti e accedere ai servizi bancari in valuta statunitense. Contestata anche l'acquisizione di tecnologie riservate dei concorrenti. La determinazione della pena è fissata per il 14 settembre 2027 e potrebbe comportare multe, confische e risarcimenti.
Il verdetto arriva in una fase delicata dei rapporti tra Washington e Pechino. Le due potenze hanno prorogato fino al 10 gennaio 2027 la sospensione di alcune misure tariffarie e restrizioni commerciali, ma restano irrisolte le divergenze sulla tecnologia e sui semiconduttori. La tregua non ha inoltre comportato la revoca delle restrizioni che colpiscono Huawei.
Dal maggio 2019, quando è stato inserito nella lista delle entità soggette a restrizioni commerciali del Dipartimento del commercio statunitense, il gruppo ha intensificato gli investimenti nei semiconduttori, nell'intelligenza artificiale e nei propri sistemi operativi. L'obiettivo è ridurre la dipendenza dai fornitori americani e sviluppare una filiera tecnologica alternativa in Cina.
Secondo il media economico-finanziario cinese Caixin, nei primi sei mesi del 2026 i ricavi di Huawei sono aumentati del 9,6%, raggiungendo l'equivalente di circa 58 miliardi di franchi. L'utile netto è invece diminuito di oltre il 30%, attestandosi a 2,9 miliardi di franchi. Le spese per la ricerca e lo sviluppo hanno assorbito il 25,9% del fatturato, mentre, secondo Reuters, l'indebitamento a lungo termine è salito a 219 miliardi di yuan a fine 2025.