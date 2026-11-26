Uccide la compagna e si toglie la vita gettandosi dal cavalcavia
La tragedia tra le province di Pistoia e Firenze. Il viadotto Lora era già stato teatro di un femminicidio lo scorso settembre.
FIRENZE - A ridosso della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, celebrata proprio ieri 25 novembre, dalla Toscana arriva la triste notizia di un nuovo presunto femminicidio. A Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia, un uomo avrebbe ucciso la propria compagna prima di togliersi la vita sul viadotto Lora dell'autostrada A1, nel territorio di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze.
Secondo quanto appreso dall'agenzia Ansa, l'uomo, di nazionalità italiana, avrebbe anche incendiato la propria automobile.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale della società Autostrade. Non è ancora chiaro chi abbia dato l'allarme. Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto sotto il viadotto. In seguito all'accaduto, il tratto autostradale è stato chiuso.
Quello stesso viadotto era già stato teatro, lo scorso 3 settembre, di un altro atroce atto di violenza. A perdere la vita era stata Lorena Isceri, 45 anni, uccisa dall'ex compagno, un 36enne che si era successivamente tolto la vita.
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