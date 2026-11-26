Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale della società Autostrade. Non è ancora chiaro chi abbia dato l'allarme. Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto sotto il viadotto. In seguito all'accaduto, il tratto autostradale è stato chiuso.

Quello stesso viadotto era già stato teatro, lo scorso 3 settembre, di un altro atroce atto di violenza. A perdere la vita era stata Lorena Isceri, 45 anni, uccisa dall'ex compagno, un 36enne che si era successivamente tolto la vita.