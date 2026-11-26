La polizia avvia le indagini

Le autorità hanno annunciato che procederanno anche contro i responsabili dell’attività estrattiva illegale. «Interverremo con decisione, in particolare contro i finanziatori e altri coinvolti», ha dichiarato il capo della polizia locale, citato dall’agenzia di stampa Antara. Dietro queste attività vi sarebbero interessi economici: «Le persone vengono indotte a lavorare in condizioni che mettono a rischio la loro sicurezza». Gli investigatori hanno già interrogato diversi testimoni.