Miniera d’oro illegale allagata: 13 morti e 13 dispersi
Proseguono le ricerche dei minatori rimasti intrappolati nelle gallerie sotterranee di Giava. La polizia indaga sui responsabili dell’attività estrattiva illecita.
JAKARTA - È salito a 13 il bilancio delle vittime dell’allagamento di una miniera d’oro illegale sull’isola indonesiana di Giava. Secondo quanto riferito dalla polizia, altre 13 persone risultano ancora disperse. A tre giorni dalla tragedia, i soccorritori continuano a cercare gli uomini rimasti intrappolati nelle due gallerie sotterranee. Il pozzo più profondo raggiunge, secondo le stime, tra i 100 e i 150 metri sotto la superficie.
I minatori sono stati sorpresi dall’acqua nella tarda serata di lunedì nel distretto minerario di Pongkor, nella provincia di Giava Occidentale. A provocare l’allagamento sono state le forti piogge. Secondo la polizia, al momento dell’incidente si trovavano probabilmente 19 persone in una galleria e sette nell’altra. Il proseguimento delle operazioni di recupero dipende dalle condizioni meteorologiche.
Gli incidenti mortali nelle miniere d’oro illegali non sono rari in Indonesia. Lo scorso gennaio, sempre a Pongkor, undici minatori erano morti dopo essere stati esposti al monossido di carbonio nelle gallerie sotterranee. I pozzi non autorizzati sono spesso stretti, scarsamente ventilati e privi di adeguate misure di sicurezza.
Il luogo della tragedia si trova nei pressi della miniera d’oro di Pongkor, gestita dall’azienda mineraria statale Antam, circa 70 chilometri a sud della capitale Giacarta. L’elevata concentrazione di oro nella regione spinge ripetutamente i cercatori illegali ad addentrarsi nelle gallerie non autorizzate.
La polizia avvia le indagini
Le autorità hanno annunciato che procederanno anche contro i responsabili dell’attività estrattiva illegale. «Interverremo con decisione, in particolare contro i finanziatori e altri coinvolti», ha dichiarato il capo della polizia locale, citato dall’agenzia di stampa Antara. Dietro queste attività vi sarebbero interessi economici: «Le persone vengono indotte a lavorare in condizioni che mettono a rischio la loro sicurezza». Gli investigatori hanno già interrogato diversi testimoni.