Il testamento di De Gennaro: «Non ho mai tradito la Patria»
Otto pagine in cui l'ex capo della polizia, morto suicida, difende la propria integrità e chiarisce il contenuto dell’hard disk al centro dell’inchiesta sulla strage di via D'Amelio
Otto pagine in cui l'ex capo della polizia, morto suicida, difende la propria integrità e chiarisce il contenuto dell’hard disk al centro dell’inchiesta sulla strage di via D'Amelio
MILANO - Otto pagine scritte a mano, nelle quali Giovanni De Gennaro ha affidato la propria versione dei fatti. È il documento che l'ex capo della Polizia ha definito il suo «testamento morale», lasciato prima di morire, lo scorso 20 novembre. Il contenuto della lettera, pubblicato in esclusiva dal Corriere della Sera, ripercorre la vicenda dell'hard disk e contiene la sua difesa dalle accuse nell'inchiesta della Procura di Caltanissetta.
La lettera, redatta su carta intestata e custodita in una busta, era accompagnata dal supporto informatico a lungo cercato dagli investigatori. Un dispositivo finito al centro dei sospetti degli inquirenti, che De Gennaro ha voluto spiegare nel dettaglio: che cosa contenesse e perché avesse deciso di conservarlo.
«Non contiene misteri, né segreti», scrive, precisando che al suo interno si trovano documenti e riscontri relativi a circa 40 anni della sua attività professionale. Materiale che, sostiene, aveva raccolto per ricostruire il proprio percorso e che avrebbe potuto tornare utile anche in caso di future esigenze giudiziarie.
L'ex capo della Polizia invita chi lo esaminerà a procedere con attenzione, senza lasciarsi condizionare da sospetti e interpretazioni. La riservatezza con cui aveva custodito quei documenti, spiega, non era legata alla volontà di nascondere informazioni, ma alla convinzione che non tutti fossero in grado di valutarne correttamente il contenuto.
Dalla carta al digitale
Per anni De Gennaro aveva conservato una grande quantità di documenti cartacei, raccolti in decine di faldoni. A ogni trasloco, spostarli diventava un'impresa. Da qui la decisione di trasferire l'archivio in formato digitale, così da poterlo conservare e consultare più facilmente. Nella lettera spiega di aver mantenuto quei materiali per ricostruire le proprie vicende professionali e poterli eventualmente utilizzare in caso di necessità giudiziarie. «In fondo viviamo in un Paese in cui si cercano le prove di un delitto avvenuto 51 anni fa», scrive, riferendosi all'omicidio di Pier Paolo Pasolini, assassinato il 2 novembre 1975. Un caso per il quale, all'inizio di novembre 2026, è stata annunciata una nuova riapertura delle indagini.
De Gennaro assicura che nell'hard disk non ci sono segreti da svelare. «Chi lo esaminerà resterà deluso: non ci sono misteri, non ci sono segreti», sostiene. Il primo trasferimento, realizzato con l'aiuto della segretaria, non lo aveva però convinto. Temendo che parte del materiale potesse essere andata persa, aveva deciso di copiare nuovamente i documenti su un dispositivo più recente, questa volta con l'aiuto del figlio. Non si era comunque liberato del vecchio supporto, proprio perché non era sicuro della riuscita dell'operazione.
Una scelta che, nella lettera, definisce un errore e per la quale ammette di aver coinvolto «stupidamente un amico a cui voglio bene». Il riferimento sarebbe all'uomo che da decenni si occupa della sua sicurezza, oggi indagato dalla Procura di Caltanissetta. Secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe custodito e occultato, su disposizione di De Gennaro, documentazione ritenuta compromettente per l'ex capo della Polizia.
«Non ho tradito il giuramento»
Nelle pagine lasciate agli inquirenti, De Gennaro affronta anche le accuse che lo hanno coinvolto nell'inchiesta sulla strage di via D'Amelio. La Procura di Caltanissetta lo aveva indagato per depistaggio aggravato dal favoreggiamento della mafia e degli eventuali mandanti occulti dell'attentato in cui morirono Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. Tra gli aspetti contestati anche la presunta sparizione dell'agenda rossa del magistrato.
La lettera è la sua risposta pubblica alle accuse e alle ricostruzioni emerse dopo la richiesta di arresto, respinta dal giudice. De Gennaro rivendica di aver sempre agito nell'interesse dello Stato e di non aver mai tradito il proprio giuramento. Ammette di aver commesso errori durante la carriera, ma sostiene di averlo fatto nell'esercizio delle proprie funzioni. Per quanto riguarda gli incarichi ricoperti dopo la guida della Polizia, respinge inoltre l'idea di aver cercato ruoli di prestigio per interesse personale.
Nelle ultime pagine il tono si fa più personale. De Gennaro si rivolge alle persone che, a suo dire, sono state coinvolte involontariamente nella vicenda giudiziaria a causa della sua vicinanza. A loro chiede scusa e perdono, ribadendo di non aver mai tradito la fiducia o l'amicizia di chi gli era accanto.
La lettera si chiude infine con l'auspicio che, dopo le accuse e le polemiche, possa emergere la verità. «Spero che sulla valanga di falsità che ora mi stanno travolgendo alla fine prevalga la verità», scrive.
L'ultima riga è una firma, quella che per anni ha accompagnato gli atti ufficiali dell'ex capo della Polizia: «In fede, Gianni De Gennaro».