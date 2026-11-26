«Non contiene misteri, né segreti», scrive, precisando che al suo interno si trovano documenti e riscontri relativi a circa 40 anni della sua attività professionale. Materiale che, sostiene, aveva raccolto per ricostruire il proprio percorso e che avrebbe potuto tornare utile anche in caso di future esigenze giudiziarie.

L'ex capo della Polizia invita chi lo esaminerà a procedere con attenzione, senza lasciarsi condizionare da sospetti e interpretazioni. La riservatezza con cui aveva custodito quei documenti, spiega, non era legata alla volontà di nascondere informazioni, ma alla convinzione che non tutti fossero in grado di valutarne correttamente il contenuto.