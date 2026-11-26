Raid iraniano in Kuwait, vittime due tecnici italiani
Le autorità kuwaitiane accusano Teheran dopo l'attacco a una struttura strategica.
KUWAIT-STADT - Due italiani sono stati uccisi in un attacco iraniano in Kuwait. Lo ha comunicato un portavoce del Ministero della Difesa kuwaitiano, secondo quanto riportato dall'agenzia statale Kuna.
I due erano rimasti feriti nell'attacco a una «struttura vitale» del Paese. Secondo la stampa italiana, infatti, le due vittime erano entrambi tecnici della Rheinmetal ed erano impegnate nell'assistenza ai sistemi contraerei locali. Feriti anche un cittadino kuwaitiano e uno pakistano.
L'esatto obiettivo dell'attacco non è stato precisato. Dall'inizio della guerra, a febbraio, in Kuwait sono state colpite basi militari e infrastrutture petrolifere.
Le forze armate kuwaitiane avevano precedentemente individuato e respinto diversi droni nemici. Il Kuwait ha attribuito all'Iran la responsabilità dell'«attacco criminale».