BRUXELLES - Stop a falsi sconti, false recensioni, tecniche di vendita aggressive e giochi obbligatori per accedere alla piattaforma, più trasparenza sui prezzi e rimborsi entro 14 giorni: la piattaforma di commercio online cinese Temu si è impegnata ad adeguare le pratiche commerciali alle norme Ue sulla tutela dei consumatori, dopo l'azione delle autorità nazionali coordinata dalla Commissione.