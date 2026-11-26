Petroliera con 8 milioni di litri di diesel affonda al largo di Ibiza, morta una persona
Sánchez: «Monitoriamo strettamente la situazione». Al momento non si hanno notizie di perdite di carburante. Il relitto non dovrebbe essersi inabissato completamente.
MADRID - Nel Mar Mediterraneo, al largo dell'isola turistica di Ibiza, una petroliera con circa 8,2 milioni di litri di diesel a bordo si è capovolta e galleggia rovesciata in acqua.
Lo ha comunicato il governo delle Baleari, di cui fa parte anche Maiorca. In un primo momento aveva riferito che la nave lunga 120 metri "Med Emre" battente bandiera maltese fosse affondata, ma successivamente ha corretto questa informazione.
«La grande novità è che la nave non si trova a 1'000 metri di profondità», ha dichiarato un portavoce del governo. Questo dovrebbe rendere il recupero molto più semplice.
Un marinaio è morto nell'incidente. Altri sei membri dell'equipaggio avrebbero riportato ipotermie. Il governo delle Baleari ha attivato immediatamente il piano di emergenza a causa della grande quantità di carburante a bordo. In un primo momento, tuttavia, non è stato avvistato diesel sulla superficie del mare intorno al relitto.
Il relitto si trova a circa 35 chilometri a nord-ovest di Ibiza.
Nave speciale e aereo in azione
La nave speciale della guardia costiera, la Clara Campoamor, prevista per tali emergenze, si trova sul luogo dell'incidente per verificare un'eventuale contaminazione dell'area marina. Allo stesso tempo, la situazione viene monitorata anche da un aereo, ha aggiunto il governo.
L'incidente si è verificato mentre la Med Emre era in viaggio da Algeciras, nella provincia spagnola di Cadice, verso Barcellona. Secondo il servizio di localizzazione navale Vesselfinder, la nave lunga 120 metri ha segnalato un ingresso d'acqua a circa 25 miglia nautiche (circa 46 chilometri) a nord-est di Ibiza. La causa era inizialmente sconosciuta. In quell'area marina, in quel momento, era in vigore il primo e più basso dei tre livelli di allerta attivi, giallo, per tempesta e mare agitato.
La guardia costiera ha inviato tre elicotteri da Palma, Valencia e Tarragona, oltre a diverse motovedette di soccorso. Anche altre navi nelle vicinanze hanno partecipato al salvataggio dei 17 membri dell'equipaggio in totale. Uno di loro è stato dichiarato morto in ospedale a Ibiza.
Sánchez: «Situazione sotto stretto controllo»
«Monitoriamo con attenzione il naufragio della nave 'Med Emre' tra Valencia e Ibiza». È il messaggio riversato su X dal premier spagnolo Pedro Sánchez, che esprime «l'affetto e il più sentito cordoglio alla famiglia del marittimo deceduto».
Il premier assicura che «tutti i mezzi del Salvataggio del governo, le amministrazioni pubbliche e gli organismi competenti stanno lavorando in maniera coordinata per chiarire l'accaduto, valutare le possibili conseguenze ambientali e garantire la sicurezza della zona» ad alto valore ecologico e ambientale.
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