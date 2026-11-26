L'incidente si è verificato mentre la Med Emre era in viaggio da Algeciras, nella provincia spagnola di Cadice, verso Barcellona. Secondo il servizio di localizzazione navale Vesselfinder, la nave lunga 120 metri ha segnalato un ingresso d'acqua a circa 25 miglia nautiche (circa 46 chilometri) a nord-est di Ibiza. La causa era inizialmente sconosciuta. In quell'area marina, in quel momento, era in vigore il primo e più basso dei tre livelli di allerta attivi, giallo, per tempesta e mare agitato.