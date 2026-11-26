LEVENTINA
Veicolo divorato dalle fiamme sulla A2
Il tratto autostradale tra la galleria del Piottino e Quinto è stato temporaneamente chiuso. Nessuno è rimasto ferito.
Veicolo divorato dalle fiamme sulla A2
FVR / M. Franjo
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Veicolo divorato dalle fiamme sulla A2
Il tratto autostradale tra la galleria del Piottino e Quinto è stato temporaneamente chiuso. Nessuno è rimasto ferito.
Veicolo divorato dalle fiamme sulla A2
Il tratto autostradale tra la galleria del Piottino e Quinto è stato temporaneamente chiuso. Nessuno è rimasto ferito.
QUINTO - Disagi al traffico, nella prima mattinata di giovedì, sull'A2 in Leventina a causa di un veicolo in fiamme.
Secondo quanto riferito, il sinistro si è verificato attorno alle 7 sulla corsia in direzione nord, tra la galleria del Piottino e Quinto.
Il tratto stradale è stato temporaneamente chiuso per facilitare le operazioni di spegnimento.
Sul posto i pompieri del Centro intervento San Gottardo (CIG) e i pompieri di Biasca.
Stando a quanto appreso da tio.ch, nessuno è rimasto ferito.
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