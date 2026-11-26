Depardieu, confermato il processo per stupro
La Corte d'appello di Parigi ha respinto in parte il ricorso dell'attore francese. Il 77enne rischia fino a 20 anni di carcere
PARIGI - L'attore francese Gérard Depardieu dovrà comparire in tribunale con l'accusa di stupro. Una sezione della Corte d'appello di Parigi ha confermato, seppur parzialmente, l'ordinanza che disponeva il processo a carico del 77enne, come appreso dall'agenzia di stampa DPA da ambienti giudiziari. L'attore può ancora ricorrere in Cassazione.
Giovane attrice accusa Depardieu di stupro
L'attrice Charlotte Arnould accusa Depardieu di averla stuprata e abusata sessualmente il 7 e il 13 agosto 2018 nell'appartamento parigino dell'attore. All'epoca dei fatti, Arnould aveva 22 anni e Depardieu 69. La donna aveva sporto denuncia pochi giorni dopo. L'attore respinge le accuse, sostenendo che si sia trattato di un rapporto consensuale.
Lo scorso anno era stato disposto il rinvio a giudizio di Depardieu. La Corte d'appello ha ora confermato la decisione, limitatamente alle accuse relative al 7 agosto 2018. Il procedimento riguardante i fatti del 13 agosto è invece stato archiviato. Qualora il processo dovesse effettivamente svolgersi, l'attore rischia fino a 20 anni di carcere.
L'avvocato di Depardieu, David-Olivier Kaminski, ha annunciato che valuterà un eventuale ricorso contro la decisione. Carine Durrieu Diebolt, legale dell'attrice, ha invece parlato di un vero sollievo e di una vittoria per la sua assistita.
Condanna e scuse
Da anni Depardieu è al centro di numerose accuse di abusi sessuali. Dopo averle inizialmente respinte con fermezza, la scorsa settimana l'attore si è scusato per le offese commesse, senza tuttavia precisare a quali episodi si riferisse. Contestualmente ha ritirato un ricorso, rendendo definitiva la sua condanna per abusi sessuali commessi sul set di un film nel 2021.
Nel corso della sua carriera, il pluripremiato attore francese ha recitato in oltre 200 film, tra cui classici del cinema come "Cyrano de Bergerac", "Asterix e Obelix" e "L'ultimo metrò". Le numerose accuse e le dichiarazioni oscene hanno contribuito a renderlo una figura controversa in Francia.