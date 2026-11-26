Giovane attrice accusa Depardieu di stupro

L'attrice Charlotte Arnould accusa Depardieu di averla stuprata e abusata sessualmente il 7 e il 13 agosto 2018 nell'appartamento parigino dell'attore. All'epoca dei fatti, Arnould aveva 22 anni e Depardieu 69. La donna aveva sporto denuncia pochi giorni dopo. L'attore respinge le accuse, sostenendo che si sia trattato di un rapporto consensuale.