Caos neve: strade chiuse e viabilità in tilt
Incidenti, blocchi e allerta meteo al secondo livello più alto hanno paralizzato diverse regioni austriache.
Incidenti, blocchi e allerta meteo al secondo livello più alto hanno paralizzato diverse regioni austriache.
WIEN - Le prime grandi nevicate dell'inverno hanno causato numerosi incidenti, code e chiusure stradali in diverse regioni dell'Austria.
Il club automobilistico ÖAMTC raccomanda di evitare i viaggi non indispensabili, anche a chi intende raggiungere l'Austria dalla Germania.
Particolarmente colpita la regione di Vienna, dove l'autostrada A21 è stata chiusa a causa di alcuni camion rimasti bloccati nella neve. Nella capitale, un autobus è finito in un fossato, causando quattro feriti lievi.
Disagi anche in BavieraL'autostrada A93 in direzione sud è chiusa fino a nuovo avviso. Le code, dovute alla chiusura dell'autostrada del Brennero e al contingentamento del traffico al confine austriaco, si estendono fino a Rosenheim.
Notevoli disagi anche sulla A8 in direzione Salisburgo. Problemi nell'ovest dell'AustriaTemporaneamente chiuse anche l'autostrada A10 nel Land Salisburgo e la strada del Fernpass, in Tirolo.
Secondo Geosphere Austria, le precipitazioni dovrebbero attenuarsi solo nella notte su venerdì. A Vienna è in vigore il secondo livello più alto di allerta meteo, in molte altre regioni il terzo.