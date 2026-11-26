Minuscolo ma instancabile: il colibrì che ha percorso 6'526 chilometri in 38 giorni
Un dispositivo grande quanto un chicco di riso ha permesso ai ricercatori di documentare l'eccezionale migrazione del piccolo volatile.
NEW YORK - In volo dall'Alabama all'Alaska coprendo una distanza di 6'526 chilometri in soli 38 giorni: è la migrazione da record compiuta da un esemplare maschio di colibrì rossiccio, documentata grazie a un minuscolo dispositivo di localizzazione.
Lo studio dell'impresa è pubblicato sulla rivista "Ecology and Evolution" dai ricercatori dell'Università di Memphis, negli Stati Uniti.
Il trasmettitore del peso di appena 0,06 grammi, quanto un chicco di riso, sviluppato per seguire il colibrì emette un segnale ogni tre secondi ed è alimentato da una minuscola cella solare. Non richiede batterie né sistemi di archiviazione dati: il segnale può essere rilevato tramite Bluetooth da uno smartphone o un computer nel raggio di 200 metri dal volatile. Si tratta di un importante passo avanti per i ricercatori, che finora si sono affidati soprattutto all'inanellamento per studiare gli spostamenti di questi animali.
Tra marzo e aprile del 2025 gli studiosi hanno applicato il dispositivo a quattro esemplari di colibrì rossiccio (Selasphorus rufus) e a sette di colibrì golarubino (Archilochus colubris), per seguire la loro migrazione primaverile dagli Stati costieri dell'Alabama e della Florida.
Alcuni spostamenti si sono rivelati davvero sorprendenti. Il colibrì da guiness dei primati ha compiuto un viaggio di 38 giorni dall'Alabama all'Alaska con una deviazione verso ovest, che lo ha portato ad attraversare il Messico settentrionale per poi risalire lungo la rotta migratoria del Pacifico.
Un altro colibrì rossiccio ha zigzagato per 23 giorni attraverso diversi Stati orientali. Il suo tragitto ha incluso un ampio circuito di circa 345 chilometri che è arrivato fino al Tennessee orientale. L'uccello ha poi ripreso la direzione nord fino a raggiungere il Missouri, dove ha invertito la rotta verso sud, dirigendosi infine verso est.
Ci sono poi altri due maschi di colibrì golarubino che hanno intrapreso un tragitto verso nord e per due giorni hanno seguito traiettorie quasi perfettamente parallele, mantenendo una distanza longitudinale di circa 83 chilometri l'uno dall'altro.