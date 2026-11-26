Un altro colibrì rossiccio ha zigzagato per 23 giorni attraverso diversi Stati orientali. Il suo tragitto ha incluso un ampio circuito di circa 345 chilometri che è arrivato fino al Tennessee orientale. L'uccello ha poi ripreso la direzione nord fino a raggiungere il Missouri, dove ha invertito la rotta verso sud, dirigendosi infine verso est.