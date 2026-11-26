La decisione di effettuare l'attacco è stata preceduta da un'analisi dettagliata delle azioni del nemico nelle vicinanze del luogo e all'interno dell'edificio stesso, in particolare dei movimenti di personale e attrezzature, spiegano i militari ucraini.

«A seguito dell'operazione congiunta, sono stati eliminati fino a 20 invasori russi e sono state distrutte antenne di comunicazione, depositi di munizioni e viveri, motociclette e sistemi robotici terrestri del nemico».