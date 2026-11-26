Raid aereo di Kiev: «Eliminati fino a 20 invasori russi»
Operazione preceduta da un'attenta analisi dei movimenti russi e seguita dalla distruzione di depositi e sistemi di comunicazione.
Operazione preceduta da un'attenta analisi dei movimenti russi e seguita dalla distruzione di depositi e sistemi di comunicazione.
KIEV - Le forze di difesa ucraine hanno lanciato un attacco aereo contro un punto di raduno degli invasori russi a Hulyaipil, nella regione di Zaporizhzhia. Lo ha comunicato su Facebook il Settimo corpo di reazione rapida delle forze d'assalto aviotrasportate delle Forze armate ucraine, secondo quanto riportato da Ukrinform.
«Il luogo è un edificio in mattoni fatiscente nel centro della città, situato a circa 10 km dalla linea di contatto dei combattimenti», ha precisato l'esercito. Questo stabile fungeva sia da magazzino che da luogo di ritrovo per piccoli gruppi di fanteria della 127a Divisione fucilieri motorizzata della Quinta armata combinata della Federazione russa.
La decisione di effettuare l'attacco è stata preceduta da un'analisi dettagliata delle azioni del nemico nelle vicinanze del luogo e all'interno dell'edificio stesso, in particolare dei movimenti di personale e attrezzature, spiegano i militari ucraini.
«A seguito dell'operazione congiunta, sono stati eliminati fino a 20 invasori russi e sono state distrutte antenne di comunicazione, depositi di munizioni e viveri, motociclette e sistemi robotici terrestri del nemico».
Intanto un incendio è divampato in una raffineria di petrolio nel Territorio di Krasnodar, nel sud della Russia, a seguito di un attacco di droni che ha causato danni ai serbatoi di stoccaggio e fuoriuscite di petrolio. È quanto reso noto su Telegram dalla società Slavyansk Eco, citata dall'agenzia Interfax.