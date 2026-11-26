Un'asta a partire da 1 franco, per aggiudicarsi una Rolls-Royce decisamente vissuta
Hai sempre desiderato possedere un'auto da super ricchi? L'Ufficio di esecuzione ne ha una per te. Ma c'è un problema: non è proprio in ottime condizioni.
Hai sempre desiderato possedere un'auto da super ricchi? L'Ufficio di esecuzione ne ha una per te. Ma c'è un problema: non è proprio in ottime condizioni.
LUGANO - Per chi ha sempre sognato di possedere una Rolls-Royce, in Ticino si presenta un'occasione piuttosto insolita. L'Ufficio di esecuzione di Lugano ha infatti messo all'asta online una di queste auto di lusso. Le offerte sono partite da appena un franco.
Prima di mettere mano al portafoglio, però, meglio chiarire un dettaglio: tornare a casa al volante della nuova Rolls sarà piuttosto difficile.
La descrizione sul portale delle aste cantonali non lascia molto spazio all'immaginazione: l'auto è «completamente bruciata» e «inutilizzabile». Anche dalle immagini si capisce che della lussuosa vettura è rimasto ben poco. Stando al bando, non sarebbe visibile nemmeno il telaio.
Ma chi vorrebbe comprarsela? A giudicare dallo storico delle offerte, gli interessati non mancano. Al momento gli offerenti sono sei e la cifra ha raggiunto i 268 franchi. C'è tempo fino alle 14 di domani (venerdì) per cercare di accaparrarsela.
C'è anche da sdoganarla
Chi si aggiudicherà la Rolls dovrà fare i conti anche con qualche formalità. La vettura viene venduta senza alcuna garanzia e chi risiede in Svizzera dovrà provvedere allo sdoganamento. In caso di esportazione, sarà invece necessario espletare le formalità di transito.
E se qualcuno pensasse davvero di rimettere in strada la vettura bruciata, si troverebbe di fronte a un ulteriore ostacolo: l'Ufficio di esecuzione non garantisce che sia possibile immatricolarla in Svizzera. I veicoli messi all'asta sono infatti stati modificati e in precedenza erano immatricolati all'estero. Nel caso della Rolls, la targa temporanea è austriaca.
Una volta conclusa l'asta, l'acquirente dovrà inoltre muoversi piuttosto in fretta: avrà sette giorni di tempo per effettuare il pagamento. Dalla ricezione del denaro da parte dell'Ufficio di esecuzione decorreranno i dieci giorni a disposizione per ritirare ciò che resta della Rolls, concordando il ritiro con l'Ufficio stesso.
Un'asta simile quest'estate a Winterthur
Che anche i veicoli in condizioni tutt'altro che rassicuranti possano attirare numerosi potenziali acquirenti lo si è visto quest'estate a Winterthur. La polizia cittadina aveva messo all'asta su Ricardo un camper abbandonato. Il Fiat Ducato del 1990 era privo di chiavi e documenti e nessuno sapeva se fosse ancora funzionante.
I cacciatori di occasioni, però, non si erano lasciati scoraggiare. Poco prima della chiusura dell'asta era scattata una vera e propria gara di rilanci: da un franco si era arrivati a ben 2'504 franchi.