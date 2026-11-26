Un'asta simile quest'estate a Winterthur

Che anche i veicoli in condizioni tutt'altro che rassicuranti possano attirare numerosi potenziali acquirenti lo si è visto quest'estate a Winterthur. La polizia cittadina aveva messo all'asta su Ricardo un camper abbandonato. Il Fiat Ducato del 1990 era privo di chiavi e documenti e nessuno sapeva se fosse ancora funzionante.

I cacciatori di occasioni, però, non si erano lasciati scoraggiare. Poco prima della chiusura dell'asta era scattata una vera e propria gara di rilanci: da un franco si era arrivati a ben 2'504 franchi.