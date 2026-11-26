«Non siamo l'ennesima compagine», il Noce svela la sua lista per le Cantonali
Forte del successo del referendum per la Fortezza, il partito di Brenno Martignoni Polti svela i suoi nomi per il Consiglio di Stato.
Forte del successo del referendum per la Fortezza, il partito di Brenno Martignoni Polti svela i suoi nomi per il Consiglio di Stato.
BELLINZONA - «Non siamo l'ennesima compagine», ci ha tenuto a ribadirlo il Noce in chiaro stamattina a Casa Marta, a Bellinzona, presentando la sua partecipazione alle elezioni cantonali del 2027, sia per il Governo sia per il Gran Consiglio.
Il movimento è nato nel 2008, maggiorenne «da questa primavera», il partito «ha festeggiato i primi 18 anni in piena forma».
Le ambizioni, dopo quelle comunali con anche il successo al referendum sulla Fortezza, sono ora rivolte al Palazzo delle Orsoline.
La data della presentazione della lista, il 26.11.26, è stata scelta apposta per il suo valore simbolico. Durante la conferenza stampa sono stati svelati gli aspiranti al Consiglio di Stato, «persone che possono mettere a disposizione esperienze e competenze. In completa libertà e indipendenza».
I candidati al Consiglio di Stato
- Paolo Balzari (1967), imprenditore informatico
- Michela Christen (1964), commerciante
- Orlando Del Don (1956), medico
- Marilena Fontaine Macullo (1952), avvocato
- Brenno Martignoni Polti (1962), avvocato e notaio