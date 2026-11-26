«A 21 anni non sapevo se sarei arrivato alla vecchiaia»
Le testimonianze di chi invecchia con l’Hiv mostrano la necessità di sostegno, ascolto e superamento dello stigma.
LUGANO - «A ventun anni non sapevo se sarei arrivato alla vecchiaia. A sessantaquattro vorrei poterla vivere con dignità, curiosità e persone accanto».
Michael vive con l’Hiv dal 1983. Oggi ha 64 anni e abita ad Ascona dove è tornato dopo trentadue anni trascorsi negli Stati Uniti. In occasione della Giornata mondiale di lotta contro l’Aids, che ricorre il primo dicembre, ha voluto condividere la sua storia. Una testimonianza, raccolta da Zonaprotetta, che racconta le conquiste della medicina, ma anche le difficoltà, spesso poco raccontate, di chi sta invecchiando con il virus.
Una generazione segnata dalle perdite
«Appartengo alla prima generazione di persone che hanno attraversato l’epidemia dell’Hiv: gli anni della paura, delle informazioni frammentarie, dello stigma, delle terapie ancora da trovare». Una generazione che ha dovuto convivere con l’incertezza, assistendo alla scomparsa di amici e persone care.
«Ogni primo dicembre penso anche a loro. Alle vite interrotte, alle possibilità perdute, alle persone che oggi potrebbero essere sedute accanto a noi».
In quarantatré anni Sartori ha lavorato, amato, cambiato Paese e ricominciato. Ha vissuto esperienze che, da giovane, non avrebbe mai immaginato di poter vivere. E oggi continua a fare progetti, occupandosi di cultura, memoria e relazioni fra persone e Paesi.
«Quando si parla dei progressi della medicina, penso alle vite che hanno reso possibili. La mia è una di queste. La gratitudine è profonda. Ma con gli anni ho capito che sopravvivere apre altre domande».
Le sfide della vecchiaia
La sicurezza economica, quando la malattia ha condizionato il percorso professionale, la solitudine, la perdita della propria rete di affetti e la difficoltà di chiedere aiuto dopo decenni trascorsi a cavarsela da soli. Sono alcune delle questioni sollevate da Sartori.
«Essere ancora qui non significa che tutto si sia risolto». Invecchiare significa anche fare i conti con il ricordo delle discriminazioni subite, delle parole ascoltate negli studi medici, della paura di confidarsi e delle persone che hanno cambiato atteggiamento dopo aver saputo della sua sieropositività.
In Svizzera fino a 18'000 persone convivono con l’Hiv
Proprio sul persistere dello stigma e delle discriminazioni pone l’accento Zonaprotetta in vista del primo dicembre. In Svizzera si stima che siano tra 17'000 e 18'000 le persone che vivono con l’Hiv. Nel 2025 sono state registrate 387 nuove diagnosi.
I dati diffusi dall’associazione testimoniano gli importanti progressi compiuti: il 93% delle persone che convivono con il virus conosce il proprio stato sierologico. Tra queste, il 98% segue una terapia e il 96% ha raggiunto una carica virale non rilevabile.
Oggi l’Hiv è una condizione ben curabile. Una persona che segue una terapia efficace e ha una carica virale non rilevabile non trasmette il virus per via sessuale. Un principio noto come U=U (Undetectable = Untransmittable), che tuttavia, sottolinea Zonaprotetta, non è ancora sufficientemente conosciuto. I pregiudizi continuano così a condizionare la quotidianità delle persone sieropositive e persino il loro accesso alle cure.
Un «farmaco» contro i pregiudizi
Per la Giornata mondiale di lotta contro l’Aids, Aiuto Aids Svizzero lancia la campagna AntiStigmatavir forte. L’iniziativa utilizza la metafora di un farmaco immaginario per sensibilizzare in particolare il personale sanitario, invitandolo a contrastare i comportamenti discriminatori attraverso la conoscenza delle evidenze scientifiche e il rispetto dei diritti delle persone. Zonaprotetta promuoverà la campagna anche in Ticino, distribuendo materiale informativo presso studi e professionisti sanitari.
Test gratuiti e anonimi in Ticino - Diverse le iniziative previste sul territorio:
- Martedì 1° dicembre, dalle 12 alle 17, sarà possibile effettuare gratuitamente e in forma anonima il test Hiv presso la sede di Zonaprotetta, in via Bagutti 2 a Lugano, senza appuntamento.
- L’1 e il 2 dicembre l’associazione sarà presente al CPT di Trevano con uno stand informativo e la possibilità di richiedere consulenze personalizzate e riservate.
- Mercoledì 2 dicembre, dalle 18 alle 19, al Bar Teatro di Bellinzona si terrà un quiz dedicato all’Hiv, alle altre infezioni sessualmente trasmissibili, alla prevenzione e ai pregiudizi.
- Mercoledì 9 dicembre, sempre al Bar Teatro, dalle 17 alle 19, saranno disponibili test rapidi, gratuiti e anonimi per Hiv e sifilide, con risultati in circa venti minuti.
Un nuovo spazio per chi convive con il virus
Zonaprotetta avvierà inoltre un gruppo d’incontro, alla cui realizzazione e promozione partecipano attivamente tre persone che vivono con l’Hiv. L’obiettivo è offrire uno spazio informale, sicuro e riservato in cui condividere le proprie esperienze, confrontarsi e sostenersi reciprocamente. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 28 gennaio 2027, alle 18, presso la sede luganese dell’associazione.
Un’esigenza di ascolto che emerge anche dalle parole di Sartori, che in occasione del 1° dicembre rivolge un appello alla popolazione, invitandola a rivolgere lo sguardo anche a chi convive con l’Hiv da quarant’anni o più: «Chiedeteci come stiamo. Che cosa ci preoccupa. Di quale aiuto abbiamo bisogno. E anche che cosa desideriamo ancora fare».