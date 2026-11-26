Apre il Consolato onorario del Kazakistan
La nuova sede mira a rafforzare i legami tra Ticino, Svizzera romanda e Kazakistan su più fronti.
LUGANO - È stato inaugurato mercoledì 25 novembre a Lugano il Consolato onorario del Kazakistan in Svizzera. Il nuovo ufficio, con sede in via Nassa 62, sarà competente per il Canton Ticino, i Grigioni e tutti i cantoni romandi e avrà il compito di promuovere le relazioni economiche, culturali e interregionali tra i due Paesi.
Durante la cerimonia, organizzata alla Cortesi Gallery, l’ambasciatore del Kazakistan a Berna Kairat Sarzhanov ha consegnato a Filippo Lombardi le credenziali consolari. Sono intervenuti anche il sindaco di Lugano Michele Foletti e il consigliere di Stato Norman Gobbi.
Nei loro discorsi, Sarzhanov, Foletti e Gobbi hanno sottolineato il livello del partenariato tra Kazakistan e Svizzera e il potenziale della cooperazione interregionale e dei rapporti economici. Hanno inoltre ricordato le due dichiarazioni d’intenti sottoscritte nello scorso decennio tra le città di Lugano e Almaty e tra il Canton Ticino e la Regione di Almaty.
L’ambasciatore ha richiamato anche le priorità di sviluppo del Paese indicate dal presidente Kassym-Jomart Tokayev nel messaggio «Compiti attuali del Kazakistan nel nuovo ciclo storico».
Alla cerimonia hanno partecipato il console generale d’Italia Uberto Vanni d’Archirafi, 17 consoli onorari di altrettanti Paesi presenti a Lugano, rappresentanti del mondo imprenditoriale locale e membri della comunità kazaka in Svizzera. Gli ospiti hanno espresso l’auspicio che il nuovo Consolato diventi una piattaforma di dialogo tra gli ambienti economici, scientifici e culturali dei due Paesi, rafforzando i rapporti tra le rispettive regioni e popolazioni.