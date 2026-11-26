Nei loro discorsi, Sarzhanov, Foletti e Gobbi hanno sottolineato il livello del partenariato tra Kazakistan e Svizzera e il potenziale della cooperazione interregionale e dei rapporti economici. Hanno inoltre ricordato le due dichiarazioni d’intenti sottoscritte nello scorso decennio tra le città di Lugano e Almaty e tra il Canton Ticino e la Regione di Almaty.

L’ambasciatore ha richiamato anche le priorità di sviluppo del Paese indicate dal presidente Kassym-Jomart Tokayev nel messaggio «Compiti attuali del Kazakistan nel nuovo ciclo storico».