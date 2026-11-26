Lindt contro Aldi: resta il divieto di vendita delle praline rosse
La decisione del Tribunale federale svizzero conferma lo stop definitivo alla vendita di quelle del supermercato. Dovrà inoltre rendere noti i dati sulle vendite
La decisione del Tribunale federale svizzero conferma lo stop definitivo alla vendita di quelle del supermercato. Dovrà inoltre rendere noti i dati sulle vendite
LOSANNA - Nella controversia legale tra Lindt & Sprüngli e Aldi Suisse sulle praline di cioccolato, il Tribunale federale ha respinto i ricorsi di entrambe le parti. Il divieto di vendita per le praline rosse di Aldi rimane quindi in vigore.
La più alta corte ha così confermato una decisione del Tribunale commerciale di Argovia del marzo 2026. Secondo la sentenza, con le praline rosse a marchio "Moser Roth" Aldi si è ispirata in modo sleale al prodotto concorrente. La combinazione di tonalità rosse e dorate ha sfruttato la reputazione dell'originale.
I giudici hanno respinto ulteriori rivendicazioni di marchio da parte di Lindt & Sprüngli. La forma sferica incartata appartiene al pubblico dominio. Aldi deve ora rendere noti i dati sulle vendite, affinché Lindt possa quantificare un eventuale risarcimento danni.