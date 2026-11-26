La più alta corte ha così confermato una decisione del Tribunale commerciale di Argovia del marzo 2026. Secondo la sentenza, con le praline rosse a marchio "Moser Roth" Aldi si è ispirata in modo sleale al prodotto concorrente. La combinazione di tonalità rosse e dorate ha sfruttato la reputazione dell'originale.

I giudici hanno respinto ulteriori rivendicazioni di marchio da parte di Lindt & Sprüngli. La forma sferica incartata appartiene al pubblico dominio. Aldi deve ora rendere noti i dati sulle vendite, affinché Lindt possa quantificare un eventuale risarcimento danni.