I prodotti con date di scadenza diverse da quelle indicate non sono interessati dal richiamo.

La vendita degli articoli in questione è stata già bloccata. Gli articoli erano in vendita dal 17.11.2026 al 25.11.2026 nei supermercati Coop incl. Coop to go, nei Grandi Magazzini Coop City, nei Coop Pronto e su coop.ch. La merce già acquistata può essere riportata nei negozi. Il prezzo di vendita sarà rimborsato.