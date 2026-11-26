Occhio a questo roastbeef di Coop, potrebbe essere già scaduto
Anche se le date indicate sulla confezione dicono il contrario. L'avviso da parte di Coop e tutti i dettagli per capire se la confezione che avete in frigo è proprio una di queste.
Coop richiama vari prodotti a base di roastbeef. Il motivo è una data di scadenza non correttamente indicata. Per errore è stata indicata la data di scadenza 29.12.2026. La data di scadenza corretta è il 29.11.2026. Si raccomanda di non consumare i prodotti dopo il 29.11.2026. Fino a tale data i prodotti possono essere consumati tranquillamente.
Il richiamo riguarda i prodotti con le seguenti date di scadenza:
Roastbeef Bell, ca. 70 grammi
Numero di articolo: 3.445.871
Prezzo al chilo: fr. 74.50
Data di scadenza: 29.12.2026
Roastbeef Naturafarm, ca. 80 grammi
Numero di articolo: 6.045.992
Prezzo al chilo: fr. 78.00
Data di scadenza: 29.12.2026
Roastbeef Coop, ca. 110 grammi
Numero di articolo: 6.045.995
Prezzo al chilo: fr. 73.00
Data di scadenza: 29.12.2026
I prodotti con date di scadenza diverse da quelle indicate non sono interessati dal richiamo.
La vendita degli articoli in questione è stata già bloccata. Gli articoli erano in vendita dal 17.11.2026 al 25.11.2026 nei supermercati Coop incl. Coop to go, nei Grandi Magazzini Coop City, nei Coop Pronto e su coop.ch. La merce già acquistata può essere riportata nei negozi. Il prezzo di vendita sarà rimborsato.
Maggiori informazioni
Per ulteriori informazioni invitiamo la clientela a rivolgersi al Servizio clienti Coop, tel. 0848 888 444.
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