Il rincaro picchia più forte in Ticino
L'impennata per carburante e costi per il riscaldamento. Va meglio con il carrello della spesa
ZURIGO - Il costo della vita aumenta e a farne maggiormente le spese è la popolazione della Svizzera italiana. A ottobre 2026, nella nostra regione, i prezzi dei beni di uso quotidiano sono cresciuti del 2,8% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, facendo segnare il rincaro più elevato a livello nazionale. Rispetto a settembre, invece, l’aumento è stato dello 0,6%.
È quanto emerge dall’ultimo indice dei prezzi al consumo di Comparis, elaborato in collaborazione con il Centro di ricerca congiunturale (KOF) del Politecnico federale di Zurigo. Nella Svizzera tedesca e romancia il rincaro annuo si è attestato al 2,3%, quello mensile allo 0,4%.
A livello nazionale l’inflazione percepita dai consumatori ha raggiunto il 2,3%, contro l’1,5% dell’indice nazionale dei prezzi al consumo dell’Ufficio federale di statistica. L’indice di Comparis considera infatti i beni acquistati regolarmente, escludendo spese come gli affitti e i beni durevoli.
Il pieno costa quasi un terzo in più
A pesare sul portafoglio degli svizzeri è soprattutto il carburante, che rispetto a dodici mesi fa costa il 29,4% in più. Seguono l’energia per il riscaldamento (+28,4%), il trasporto aereo (+11,6%), le assicurazioni dei veicoli a motore (+7,4%) e le bevande aromatizzate (+5,9%).
Particolarmente preoccupante è la situazione per chi riscalda la propria abitazione con l’olio combustibile, il cui prezzo è schizzato dell’81,4% in un solo anno. Più contenuti gli aumenti per la legna da ardere (+10,8%), il teleriscaldamento (+4,7%) e il gas (+0,2%).
Una situazione diversa da quella del 2022, quando l’impennata dei prezzi aveva interessato tutte le principali fonti energetiche. «Anche se i prezzi dell’olio combustibile dovessero nuovamente scendere entro la fine dell’anno, il forte aumento dei prezzi di quest’anno continuerà a rappresentare un onere finanziario considerevole per le economie domestiche con riscaldamento a olio combustibile», avverte Dirk Renkert, esperto di finanze di Comparis.
Al supermercato va meglio
Una buona notizia arriva invece dal carrello della spesa. I prezzi dei generi alimentari e delle bevande analcoliche sono diminuiti dello 0,2% su base annua, mentre nell’ottobre del 2022 erano cresciuti del 4,2%.
Rispetto a settembre, a registrare gli aumenti più marcati sono state le calzature da donna (+10,5%), i prodotti della stampa (+10,4%) e le scarpe per bambini (+9%). È diventato invece più conveniente acquistare vino bianco (-5,2%) e articoli per animali domestici (-4,1%).
Il ceto medio paga di più
A percepire maggiormente il rincaro annuo sono le coppie con meno di 65 anni e senza figli (+2,6%). Sul fronte dei redditi, la fascia media è quella più penalizzata (+2,5%), mentre le economie domestiche con i redditi più elevati registrano l’aumento più contenuto (+2,2%).