ZURIGO - Il costo della vita aumenta e a farne maggiormente le spese è la popolazione della Svizzera italiana. A ottobre 2026, nella nostra regione, i prezzi dei beni di uso quotidiano sono cresciuti del 2,8% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, facendo segnare il rincaro più elevato a livello nazionale. Rispetto a settembre, invece, l’aumento è stato dello 0,6%.