Fumogeni e danni in centro: imbrattata la sede di Tamedia
Diverse centinaia di persone al corteo non autorizzato contro la violenza sulle donne. Schierati un cannone ad acqua e cani poliziotto.
Diverse centinaia di persone al corteo non autorizzato contro la violenza sulle donne. Schierati un cannone ad acqua e cani poliziotto.
ZURIGO - Diverse centinaia di persone sono scese in piazza mercoledì sera a Zurigo in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.
Il corteo, non autorizzato, è partito attorno alle 19.30 dall'incrocio tra Bahnhofstrasse e Kuttelgasse, al grido di «Resilienti e autodeterminati - Sconfiggiamo la violenza patriarcale».
Molti manifestanti, vestiti di scuro, avevano il volto coperto. Durante la marcia sono stati accesi fumogeni e registrati diversi imbrattamenti. Contro la facciata della sede di Tamedia sono state lanciate bottiglie di vetro contenenti vernice rossa.
Ingente il dispiegamento della polizia, con un cannone ad acqua, cani poliziotto e posti di blocco. Notevoli i disagi alla circolazione di tram e autobus.
Dopo le 21 il corteo ha raggiunto Helvetiaplatz, dove ha iniziato a disperdersi. Ancora ignota l'entità dei danni. Non ci sono informazioni confermate su eventuali arresti o feriti. La manifestazione si è poi conclusa prima delle ore 22.