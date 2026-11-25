Molti manifestanti, vestiti di scuro, avevano il volto coperto. Durante la marcia sono stati accesi fumogeni e registrati diversi imbrattamenti. Contro la facciata della sede di Tamedia sono state lanciate bottiglie di vetro contenenti vernice rossa.

Ingente il dispiegamento della polizia, con un cannone ad acqua, cani poliziotto e posti di blocco. Notevoli i disagi alla circolazione di tram e autobus.