Tensione sui dazi: la posizione di Berna dopo l’attacco USA
Il Dipartimento dell'economia respinge le accuse del governo americano.
BERNA - La Svizzera respinge le accuse mosse dal rappresentante commerciale degli Stati Uniti contro la politica economica. Il competente Dipartimento dell'economia ha già presentato le proprie contro argomentazioni, come ha comunicato la Segreteria di Stato dell'economia Seco su richiesta dell'agenzia di stampa Keystone-SDA.
Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (WBF) ha preso atto dei risultati dell'indagine nell'ambito dello US Trade Act sulle sovraccapacità industriali e delle raccomandazioni del rappresentante commerciale, si legge.
Queste raccomandazioni prevedono l'introduzione di dazi aggiuntivi fino al 15 percento. I dazi definitivi saranno stabiliti successivamente dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
Il WBF esaminerà il rapporto del rappresentante commerciale degli Stati Uniti e poi definirà i prossimi passi, si aggiunge. Tuttavia, si presume che con questa raccomandazione venga rispettata la dichiarazione d'intenti congiunta del 14 novembre 2025. Questa riguardava la limitazione dei dazi aggiuntivi statunitensi al 15 percento invece del 39 percento inizialmente annunciato. Di recente, l'aliquota era al 12,5 percento.
Economiesuisse: «Le accuse alla Svizzera sono infondate»
Anche Economiesuisse respinge con fermezza i nuovi dazi aggiuntivi che gli Stati Uniti intendono applicare alle importazioni dalla Svizzera. Stando alla federazione delle imprese elvetiche, le accuse formulate dalle autorità commerciali statunitensi, secondo cui Berna contribuirebbe alle sovraccapacità industriali globali, sono infondate.
In una presa di posizione odierna l'organizzazione sottolinea che nella Confederazione non esistono programmi di sovvenzione industriale destinati a sostenere le esportazioni, né imprese statali che competono sul mercato. L'industria elvetica opera invece in un contesto di forte concorrenza e produce in un paese caratterizzato da costi elevati. Le contestazioni del Rappresentante per il commercio degli Stati Uniti (USTR), che attribuisce le sovraccapacità strutturali a interventi pubblici come sussidi e crediti agevolati, vengono quindi ritenute prive di fondamento.
Sempre secondo l'associazione, non corrisponde alla realtà neppure il riferimento ai settori industriali indicati da Washington come problematici. Tra questi figurano acciaio, alluminio, automobili, batterie, pannelli solari, cemento, navi e semiconduttori, comparti nei quali la sovrapproduzione sostenuta dallo stato rischierebbe di danneggiare l'industria americana. La Svizzera esporta invece quantità limitate di prodotti di massa e si concentra soprattutto su beni altamente specializzati e ad alto valore aggiunto.
Economiesuisse contesta anche l'interpretazione del surplus commerciale elvetico nei confronti degli Stati Uniti. Tale saldo sarebbe infatti determinato in larga misura dalle esportazioni di prodotti farmaceutici e oro, e non da sovraccapacità industriali. La Confederazione, inoltre, non è né un centro di transito né un luogo di produzione di merci a basso costo successivamente riesportate verso il mercato americano.
Per Economiesuisse le nuove tariffe doganali non sono quindi giustificate da ragioni economiche oggettive. L'associazione ritiene fondamentale che la somma dei dazi aggiuntivi americani e di quelli di base non superi il limite massimo del 15% concordato nella dichiarazione congiunta tra Svizzera e Stati Uniti. L'organismo invita quindi il Consiglio federale a sfruttare attivamente il periodo di consultazione concesso da Washington per difendere gli interessi del paese e a proseguire rapidamente i negoziati commerciali con la controparte.