Queste raccomandazioni prevedono l'introduzione di dazi aggiuntivi fino al 15 percento. I dazi definitivi saranno stabiliti successivamente dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Il WBF esaminerà il rapporto del rappresentante commerciale degli Stati Uniti e poi definirà i prossimi passi, si aggiunge. Tuttavia, si presume che con questa raccomandazione venga rispettata la dichiarazione d'intenti congiunta del 14 novembre 2025. Questa riguardava la limitazione dei dazi aggiuntivi statunitensi al 15 percento invece del 39 percento inizialmente annunciato. Di recente, l'aliquota era al 12,5 percento.



Economiesuisse: «Le accuse alla Svizzera sono infondate»

Anche Economiesuisse respinge con fermezza i nuovi dazi aggiuntivi che gli Stati Uniti intendono applicare alle importazioni dalla Svizzera. Stando alla federazione delle imprese elvetiche, le accuse formulate dalle autorità commerciali statunitensi, secondo cui Berna contribuirebbe alle sovraccapacità industriali globali, sono infondate.