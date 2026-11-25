Vari collettivi tra ieri e oggi hanno denunciato sulle reti sociali e per via di comunicati stampa un'eccessiva violenza delle forze dell'ordine e la limitazione al diritto di manifestare.

La dimostrazione di ieri segue quella dello scorso venerdì, giornata in cui migliaia di giovani erano scesi in piazza in varie città svizzere per denunciare imperanti misure di risparmio degli enti pubblici e l'aumento delle spese militari. A Losanna alla vigilia del fine settimana a seconda della fonte, polizia e organizzatori avevano stimato rispettivamente 10mila e 25mila persone, tra giovani e funzionari. Anche in quell'occasione vi erano stati scontri tra manifestanti e forze dell'ordine.