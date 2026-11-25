Losanna: un centinaio di fermi dopo la manifestazione anti austerità
Tra i manifestanti fermati anche 41 minorenni; nessun ferito, secondo la polizia
LOSANNA - Una nuova manifestazione contro la politica di austerità cantonale ieri sera a Losanna ha riunito tra le 5000 e le 8000 persone. La dimostrazione, dapprima pacifica, si è conclusa con scontri tra un gruppo di circa 300 individui, di cui molti mascherati, e la polizia, che ha proceduto a un centinaio di fermi. Il provvedimento ha riguardato 41 minorenni, riferiscono oggi le forze dell'ordine cantonali in un comunicato. Non si segnalano feriti.
La dimostrazione, autorizzata, si è svolta «nella calma» tra le 18.45 e le 20.45. A quest'ora però poche centinaia di manifestanti hanno tentato di dirigersi, senza aver ottenuto il consenso delle autorità, verso la Place de la Riponne, nel centro del capoluogo vodese. Altri dimostranti si sono dispersi in piccoli gruppi nella parte occidentale della città. Le forze dell'ordine indicano di essere state bersagliate da oggetti e ordigni pirotecnici lanciati da tutte queste persone. La polizia ha replicato tra l'altro con gas lacrimogeni e proiettili di gomma. Tutti i fermati sono stati liberati nel corso della serata: l'ultimo, un minorenne, alle 0.30.
Vari collettivi tra ieri e oggi hanno denunciato sulle reti sociali e per via di comunicati stampa un'eccessiva violenza delle forze dell'ordine e la limitazione al diritto di manifestare.
La dimostrazione di ieri segue quella dello scorso venerdì, giornata in cui migliaia di giovani erano scesi in piazza in varie città svizzere per denunciare imperanti misure di risparmio degli enti pubblici e l'aumento delle spese militari. A Losanna alla vigilia del fine settimana a seconda della fonte, polizia e organizzatori avevano stimato rispettivamente 10mila e 25mila persone, tra giovani e funzionari. Anche in quell'occasione vi erano stati scontri tra manifestanti e forze dell'ordine.