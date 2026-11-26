Neonato trovato morto in un appartamento, madre fermata e poi rilasciata
È accaduto la scorsa settimana a Jegenstorf. È stato aperto un fascicolo penale per infanticidio
JEGENSTORF - Un neonato è stato trovato morto martedì della scorsa settimana in un appartamento a Jegenstorf, nel canton Berna. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale per infanticidio.
Secondo i primi accertamenti effettuati dall'Istituto di medicina legale, il bambino era probabilmente ancora in vita al momento della nascita. Lo ha comunicato giovedì la Polizia cantonale bernese. La causa esatta del decesso rimane sconosciuta ed è oggetto di ulteriori accertamenti medico-legali.
Nell'ambito delle indagini, la madre del neonato è stata fermata. La donna è stata successivamente rilasciata al termine delle misure di polizia, hanno precisato le autorità.
Le indagini per chiarire le circostanze e i retroscena dell'accaduto sono tuttora in corso. Per rispetto dei familiari e per motivi di pietà, le autorità inquirenti non forniscono ulteriori informazioni sulla persona accusata.
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