Nell'ambito delle indagini, la madre del neonato è stata fermata. La donna è stata successivamente rilasciata al termine delle misure di polizia, hanno precisato le autorità.

Le indagini per chiarire le circostanze e i retroscena dell'accaduto sono tuttora in corso. Per rispetto dei familiari e per motivi di pietà, le autorità inquirenti non forniscono ulteriori informazioni sulla persona accusata.