Attacco informatico a Planzer, rubati dati di clienti Galaxus
La società invita alla prudenza contro possibili truffe dopo la violazione che ha coinvolto spedizioni e dati personali dei clienti.
ZURIGO - Un attacco informatico ai danni dell'azienda di trasporti Planzer ha portato al furto di dati relativi a numerose spedizioni, comprese quelle legate agli ordini effettuati presso il colosso del commercio online Galaxus. A comunicarlo oggi è la società Digitec Galaxus, precisando che i dati più recenti coinvolti nella violazione risalgono all'inizio del 2023.
Le informazioni sottratte relative agli ordini Galaxus comprendono numeri di spedizione, nomi e cognomi, indirizzi di consegna, indirizzi e-mail e, in alcuni casi, numeri di telefono. L'azienda sottolinea che i propri sistemi informatici non sono stati toccati dall'attacco e che le consegne tramite Planzer proseguono regolarmente. In seguito all'incidente, Digitec Galaxus invita comunque i clienti a prestare particolare attenzione a possibili tentativi di truffa attraverso e-mail, SMS e telefonate fraudolente che fanno riferimento alla consegna di pacchi.
Secondo quanto comunicato da Planzer, gli hacker hanno sottratto anche credenziali di accesso al portale clienti dell'azienda di trasporti, che risultano però cifrate. Non sarebbero invece stati compromessi i dati di accesso al portale destinato ai destinatari dei pacchi, né le informazioni finanziarie e di pagamento.
Planzer ha avviato le verifiche dopo aver individuato attività anomale nei propri sistemi. Attualmente specialisti informatici interni ed esterni stanno conducendo indagini per ricostruire l'accaduto e determinarne la portata. L'azienda ha inoltre informato l'Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) e l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). È inoltre previsto l'inoltro di una denuncia penale.
Al momento non sono stati resi noti né il numero di utenti e invii interessati dall'intrusione, né l'eventuale coinvolgimento di altre imprese committenti di Planzer, oltre a Digitec Galaxus.