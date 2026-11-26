Secondo quanto comunicato da Planzer, gli hacker hanno sottratto anche credenziali di accesso al portale clienti dell'azienda di trasporti, che risultano però cifrate. Non sarebbero invece stati compromessi i dati di accesso al portale destinato ai destinatari dei pacchi, né le informazioni finanziarie e di pagamento.

Planzer ha avviato le verifiche dopo aver individuato attività anomale nei propri sistemi. Attualmente specialisti informatici interni ed esterni stanno conducendo indagini per ricostruire l'accaduto e determinarne la portata. L'azienda ha inoltre informato l'Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) e l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). È inoltre previsto l'inoltro di una denuncia penale.