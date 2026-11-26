La flessione segna un'inversione di tendenza rispetto alla prima parte dell'anno. Nei primi sei mesi del 2026, infatti, la Svizzera aveva registrato la crescita più marcata dell'offerta di lavoro da remoto tra i 13 paesi europei esaminati. Ora però si assiste a un arretramento: la Confederazione è così passata dal sesto posto di maggio all'ottavo di fine settembre. In testa alla classifica figura la Polonia, dove il 24,5% delle inserzioni prevede la possibilità di lavorare a distanza; seguono la Spagna con il 21,8% e l'Austria con il 17,2%, mentre l'Italia è al 13,4%.

La riduzione delle opportunità di telelavoro è particolarmente evidente nel comparto informatico. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, la quota di annunci con tale formula è diminuita del 9,9% nello sviluppo software, del 10,5% nel supporto IT e addirittura del 17,0% nell'ambito dei sistemi e delle soluzioni informatiche. Malgrado la contrazione, l'informatica rimane comunque il settore in cui il lavoro da remoto è più diffuso.