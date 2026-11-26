Quest'ultimo aveva in precedenza ricevuto una segnalazione riguardante il lupo detenuto come cane. Gli esami genetici hanno poi confermato la natura selvatica del canide. Le condizioni di detenzione dell'esemplare di due anni e mezzo non erano conformi alle norme sulla tutela degli animali, motivo per cui è scattato il suo sequestro.

Una reintroduzione in natura è comunque esclusa, come riferito dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Dovrà abituarsi ai suoi simili in cattività, ha dichiarato una portavoce su richiesta dell'agenzia di stampa Keystone-SDA.