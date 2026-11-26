Teneva un lupo registrato come cane: scatta il sequestro
L'animale, di due anni e mezzo, era stato introdotto illegalmente in Svizzera. A smascherare l'inganno è stato un esame genetico.
BERNA - Un lupo detenuto da un privato è stato preso a carico dalle autorità bernesi, che lo hanno trasferito in un alloggio conforme al benessere dell'animale. Il predatore era stato introdotto illegalmente in Svizzera da cucciolo ed era registrato come cane.
L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) scrive in una nota odierna di stare indagando le circostanze in cui l'animale è stato introdotto su richiesta dell'Ufficio cantonale bernese di veterinaria.
Quest'ultimo aveva in precedenza ricevuto una segnalazione riguardante il lupo detenuto come cane. Gli esami genetici hanno poi confermato la natura selvatica del canide. Le condizioni di detenzione dell'esemplare di due anni e mezzo non erano conformi alle norme sulla tutela degli animali, motivo per cui è scattato il suo sequestro.
Una reintroduzione in natura è comunque esclusa, come riferito dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Dovrà abituarsi ai suoi simili in cattività, ha dichiarato una portavoce su richiesta dell'agenzia di stampa Keystone-SDA.
Le regole per l'importazione
Secondo la ricostruzione dell'UDSC il lupo è stato portato in Svizzera con un certificato europeo di animale domestico. Per introdurre un lupo in Svizzera vigono le regole stringenti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES). Oltre al certificato CITES, è necessaria pure l'approvazione dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).
Inoltre, l'importazione è soggetta a disposizioni in materia di salute animale e la detenzione in cattività deve soddisfare i rigorosi requisiti previsti dalla legge sulla protezione degli animali.
Quali pene rischiano i detentori non era inizialmente chiaro. Questa valutazione non spetta al BAZG, ha dichiarato la sua portavoce. Secondo la legge federale sul commercio di animali e piante di specie protette, può essere comminata una pena detentiva fino a un massimo di cinque anni.