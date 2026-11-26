Due italiani uccisi in Kuwait, l'Iran nega ogni responsabilità
Teheran respinge categoricamente le accuse. Il Kuwait condanna l'aggressione e denuncia una violazione della propria sovranità.
TEHERAN - Le forze armate iraniane respingono in modo «categorico e assoluto» le accuse di responsabilità nell'attacco in Kuwait che ha provocato la morte di due cittadini italiani e il ferimento di altre due persone, un kuwaitiano e un pakistano.
Il portavoce delle forze armate iraniane, il generale Abolfazl Shekarchi, ha dichiarato che «nessuna operazione militare o offensiva è stata condotta dalle forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran nella regione», riferisce l'agenzia Fars.
Shekarchi ha inoltre chiamato in causa Israele e gli Stati Uniti, sostenendo che le accuse rivolte a Teheran rappresentino un pretesto per celare azioni ostili e un tentativo di «esacerbare l'instabilità nell'area».
Di tutt'altro tenore la posizione del ministero degli Esteri kuwaitiano, che in una nota ha definito l'attacco «una palese violazione della sovranità dello Stato del Kuwait, una minaccia diretta alla sua sicurezza e una grave infrazione dei principi del diritto internazionale».
Il ministero ha inoltre denunciato il rischio di una pericolosa escalation regionale, ribadendo il diritto del Kuwait di adottare tutte le misure necessarie per tutelare la propria sicurezza e difendere il proprio territorio e le infrastrutture vitali.
Le autorità kuwaitiane hanno infine espresso le proprie condoglianze al governo e al popolo italiano, augurando una pronta guarigione ai feriti. Le due vittime italiane, di 65 e 36 anni, erano tecnici dipendenti di Rheinmetall impegnati in lavori di manutenzione per le forze armate kuwaitiane.