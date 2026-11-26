BELLINZONA - Operazione di polizia nella tarda serata di oggi, giovedì 26 novembre a Bellinzona.



Diverse pattuglie di polizia attorno alle 23 sono intervenute nella zona di Viale Stazione. Alcune aree sono state isolate col classico nastro bianco e rosso.



Stando alla testimonianza di un lettore sarebbe stato chiuso anche l'accesso alla scalinata "Dionigi Resinelli". Ancora non sono noti i motivi dell'intervento. Seguiranno aggiornamenti.