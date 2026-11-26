BELLINZONA
Viale Stazione blindato dalla polizia
Diverse pattuglie sono intervenute nella tarda serata di giovedì: ancora ignoti i motivi dell'operazione.
Foto Lettore Tio
Viale Stazione blindato dalla polizia
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Viale Stazione blindato dalla polizia
Diverse pattuglie sono intervenute nella tarda serata di giovedì: ancora ignoti i motivi dell'operazione.
Viale Stazione blindato dalla polizia
Diverse pattuglie sono intervenute nella tarda serata di giovedì: ancora ignoti i motivi dell'operazione.
BELLINZONA - Operazione di polizia nella tarda serata di oggi, giovedì 26 novembre a Bellinzona.
Diverse pattuglie di polizia attorno alle 23 sono intervenute nella zona di Viale Stazione. Alcune aree sono state isolate col classico nastro bianco e rosso.
Stando alla testimonianza di un lettore sarebbe stato chiuso anche l'accesso alla scalinata "Dionigi Resinelli". Ancora non sono noti i motivi dell'intervento. Seguiranno aggiornamenti.
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