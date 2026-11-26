Cinema, Locarno presenta la candidatura UNESCO
Lo farà martedì 1° dicembre al PalaCinema
LOCARNO - Locarno vuole entrare nella Rete delle Città Creative UNESCO per il Cinema e mette il progetto davanti ai suoi abitanti. Martedì 1. dicembre, alle 20.00 al PalaCinema, la Città presenta pubblicamente la propria candidatura. L'entrata è libera.
La serata, condotta dalla giornalista della RSI Sandy Altermatt, si apre con il saluto del sindaco Nicola Pini. Sarà poi Nancy Lunghi, capa del Dicastero Socialità, Giovani e Cultura, a illustrare i contenuti della candidatura.
Seguirà la tavola rotonda "La candidatura vista dai partner", con i protagonisti della filiera cinematografica e audiovisiva del territorio: Raphaël Brunschwig, CEO del Locarno Film Festival, Elena DelCarlo, direttrice del PalaCinema Locarno SA, Marco Poloni, direttore del CISA, Lisa Barzaghi, direttrice della Ticino Film Commission, e Mario Timbal, direttore della RSI.
Spazio quindi alle domande del pubblico. Le conclusioni sono affidate a Marco Solari, cittadino onorario di Locarno e già presidente del Locarno Film Festival.
Nel corso dell'incontro sarà presentato anche un sondaggio pubblico, pensato per raccogliere aspettative e suggerimenti sul futuro di Locarno come Città del Cinema. Il questionario sarà disponibile online dal 2 dicembre.