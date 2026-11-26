«Lo sviluppo regionale è una responsabilità condivisa», ha sottolineato il presidente dell’ERSL, Franco Voci. «Il valore aggiunto dell’ERSL sta nel favorire la collaborazione e nel far emergere opportunità che i singoli attori faticherebbero a cogliere da soli, senza sostituirsi ai Comuni né alle altre realtà del territorio. Il nostro compito è mantenere uno sguardo d’insieme sul Luganese, riconoscere i bisogni e temi comuni e mettere a disposizione competenze e strumenti per creare connessioni e accompagnare progetti con ricadute positive per l’intera regione. Le nuove Linee guida ci indicano una direzione chiara per svolgere questo ruolo. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla loro elaborazione».