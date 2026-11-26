Il Luganese del futuro passa da cinque sfide
Dai negozi di paese all’attrazione di talenti: l’ERSL ridisegna le priorità della regione per i prossimi cinque anni. E mette sul piatto 120mila franchi per finanziare progetti nel 2027.
SIGIRINO - Un Luganese più attrattivo, innovativo e capace di rispondere alle trasformazioni economiche, sociali, tecnologiche e ambientali. È la prospettiva delineata dall’Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese (ERSL), che ha presentato le nuove Linee guida per il periodo 2027-2031.
Gli orientamenti strategici per il prossimo quinquennio sono stati illustrati in occasione dell’Assemblea ordinaria del 26 novembre, ospitata dalla CMFG Arena di Sigirino, centro polisportivo dedicato alla formazione e all’intrattenimento. Nel corso della seduta è stato approvato anche il preventivo 2027.
Cinque obiettivi per il futuro della regione
La nuova strategia dà continuità al percorso avviato con le prime Linee guida (2021-2026), che hanno accompagnato la realizzazione di diverse iniziative. Tra queste figurano le piattaforme inRete e LuganeseSport, l’estensione del progetto Punto digitale a nuovi Comuni, il sostegno ai negozi di paese e i primi approfondimenti sullo stato di avanzamento dei Poli di sviluppo economico.
Per definire le priorità dei prossimi cinque anni, tra il 2025 e il 2026 l’ERSL ha coinvolto i Comuni del comprensorio e diversi attori del territorio in un percorso di analisi e confronto, raccogliendo esigenze, proposte e prospettive di sviluppo.
Le nuove Linee guida si articolano attorno a cinque obiettivi strategici, complementari e di pari importanza: rafforzare la collaborazione tra Comuni e attori del territorio attraverso progetti condivisi; accrescere l’attrattività e la competitività del Luganese, creando opportunità per cittadini e imprese; promuovere il benessere e la qualità della vita; valorizzare le risorse, il patrimonio e le identità locali; sviluppare la capacità della regione di anticipare e accompagnare i cambiamenti economici, sociali, tecnologici e ambientali.
«Lo sviluppo regionale è una responsabilità condivisa», ha sottolineato il presidente dell’ERSL, Franco Voci. «Il valore aggiunto dell’ERSL sta nel favorire la collaborazione e nel far emergere opportunità che i singoli attori faticherebbero a cogliere da soli, senza sostituirsi ai Comuni né alle altre realtà del territorio. Il nostro compito è mantenere uno sguardo d’insieme sul Luganese, riconoscere i bisogni e temi comuni e mettere a disposizione competenze e strumenti per creare connessioni e accompagnare progetti con ricadute positive per l’intera regione. Le nuove Linee guida ci indicano una direzione chiara per svolgere questo ruolo. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla loro elaborazione».
Un preventivo da oltre 634mila franchi
L’Assemblea dei delegati ha approvato il preventivo 2027, che prevede costi per 634'283 franchi e ricavi per 635'000 franchi, con un utile d’esercizio di 717 franchi. Per finanziare le attività dell’Ente, i Comuni verseranno un contributo di 3,50 franchi per abitante. Di queste risorse, 120'000 franchi saranno destinati al finanziamento di progetti.
Nel corso del 2027 l’ERSL concentrerà le proprie attività su tre dei cinque obiettivi strategici individuati nelle nuove Linee guida.
Sul fronte della cooperazione, l’Ente favorirà la creazione di reti e collaborazioni tra imprese, mondo della ricerca, formazione e istituzioni, promuovendo anche lo scambio di esperienze tra i Comuni e lo sviluppo di progetti intercomunali.
Per migliorare la capacità del Luganese di anticipare e accompagnare i cambiamenti, l’ERSL rafforzerà il proprio ruolo di osservatorio del territorio, sviluppando strumenti di analisi a disposizione della regione. Particolare attenzione sarà riservata alla digitalizzazione, sia come fattore di trasformazione sia come strumento per condividere dati, conoscenze e soluzioni.
Un’altra priorità sarà quella di attrarre e trattenere persone, imprese e opportunità, valorizzando le realtà già presenti sul territorio e contribuendo a creare condizioni favorevoli alla crescita aziendale, all’innovazione, all’imprenditorialità e all’attrazione di talenti.
Proseguiranno inoltre le attività ordinarie dell’Ente, tra cui il sostegno e il finanziamento di progetti attraverso il Fondo di Promozione Regionale e il Fondo Nuove Iniziative e Progetti, la gestione della piattaforma di crowdfunding progettiamo.ch, il coordinamento di progetti regionali e il supporto ai Comuni sui dossier istituzionali.
Ferroni subentra a Marchesi
L’Assemblea ha inoltre ratificato la nomina di Roberto Ferroni quale nuovo rappresentante del Settore Malcantone in seno al Comitato esecutivo dell’ERSL. Il vicesindaco di Manno subentra a Piero Marchesi, che ha lasciato la carica in seguito alla sua nomina a direttore del Dipartimento del territorio.
In occasione dell’Assemblea è stata infine presentata la nuova identità visiva dell’ERSL, rinnovata con l’obiettivo di rendere l’Ente più riconoscibile e accompagnare l’evoluzione delle sue attività, mantenendo continuità con i valori e la visione dell’organizzazione.