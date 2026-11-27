Fine di un'era, c'è gente che sta piangendo: il video
A Chiasso chiude un distributore di benzina nato nel lontano 1950. Se ne va un pezzo di storia in Corso San Gottardo numero 100. Il gerente racconta le sue emozioni.
A Chiasso chiude un distributore di benzina nato nel lontano 1950. Se ne va un pezzo di storia in Corso San Gottardo numero 100. Il gerente racconta le sue emozioni.
CHIASSO - «Sono sincero. In queste settimane c'è gente che sta piangendo». La voce di Giuseppe Pettignano è colma di orgoglio e di commozione allo stesso tempo. Lui ha gestito per 25 anni il distributore di benzina di Corso San Gottardo numero 100 a Chiasso. Un pezzo di storia nato nel 1950 che ora se ne va.
Cose d'altri tempi
«Era una delle ultimissime pompe di benzina ticinesi in cui c'era ancora l'omino a servirti – dice Giuseppe –, a controllarti e a gonfiarti le gomme, a pulirti i vetri. Cose d'altri tempi. Per i clienti questo distributore aveva il sapore della tradizione».
Giuseppe, originario della lontana Sicilia, oggi ha 75 anni. È arrivato in Svizzera una sessantina di anni fa. E ha sempre lavorato con successo nel mondo dei motori.
«Ho iniziato a bazzicare le officine all'età di 12 anni – afferma orgoglioso –. A 17 anni ero già totalmente formato. Oggi ho ancora un'azienda con 22 dipendenti nel Mendrisiotto. Certo, il distributore di Corso San Gottardo era "quel qualcosa in più" che mi scaldava ulteriormente le giornate. Perché qui ho vissuto tanti scambi umani meravigliosi. Ricordo il rispetto reciproco con i clienti. La cordialità. Però non si può fare nulla contro il progresso».
Cosa succede adesso
E il progresso indica che il proprietario dello stabile ha preso la sua decisione. Il distributore potrà restare aperto in forma automatica fino alla vigilia di Natale di quest'anno. Poi basta. Si volta pagina. Lo storico benzinaio sarà abbattuto per fare spazio a un nuovo edificio che ospiterà appartamenti e spazi commerciali.
«Alcuni telefonavano in anticipo»
Per Giuseppe si volta dunque pagina. Ma a voltare pagina è anche Chiasso che perde un angolo di un passato dal sapore dolce.
«Oggi si pensa che tutti sappiano fare qualsiasi cosa – puntualizza Giuseppe –. La realtà è ben diversa. Ci sono anziani che fanno fatica ad aprire il tappo della benzina o che vanno in tilt in un distributore automatico in cui funziona tutto col digitale».
Già. E per loro una stazione come quella al numero 100 di Corso San Gottardo era una "specie di casa". «Qui trovavano comprensione e calore. Alcuni telefonavano prima per sapere se il mio operaio fosse presente per fare loro rifornimento. Sembra una banalità. Ma immaginatevi il valore sociale che poteva avere un posto come questo».