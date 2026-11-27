Giuseppe, originario della lontana Sicilia, oggi ha 75 anni. È arrivato in Svizzera una sessantina di anni fa. E ha sempre lavorato con successo nel mondo dei motori.

«Ho iniziato a bazzicare le officine all'età di 12 anni – afferma orgoglioso –. A 17 anni ero già totalmente formato. Oggi ho ancora un'azienda con 22 dipendenti nel Mendrisiotto. Certo, il distributore di Corso San Gottardo era "quel qualcosa in più" che mi scaldava ulteriormente le giornate. Perché qui ho vissuto tanti scambi umani meravigliosi. Ricordo il rispetto reciproco con i clienti. La cordialità. Però non si può fare nulla contro il progresso».