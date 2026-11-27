La festa prenderà il via alle ore 16:00 con l’apertura del mercatino natalizio, dove sarà possibile curiosare tra quasi 30 bancarelle e lasciarsi conquistare dall’atmosfera delle feste. Non mancheranno le proposte gastronomiche grazie ai food truck Rock&Ragù, Ghost Bagel e Nord Vs. Sud, pronti ad accompagnare la serata con tante specialità.

Alle 17:30 spazio alla musica con un concerto di canzoni natalizie del coro locale Golden Hill Voices e del Coro dei bambini dell’Istituto scolastico comunale, che porteranno in piazza le melodie e la magia del Natale.