Bancarelle, luci e animazioni: il Natale a Collina d'Oro
Anche quest’anno Piazza Brocchi si prepara con un appuntamento aperto a tutta la popolazione, frutto della collaborazione tra l’associazione Collina In Festa e il Comune di Collina d’Oro.
Anche quest’anno Piazza Brocchi si prepara con un appuntamento aperto a tutta la popolazione, frutto della collaborazione tra l’associazione Collina In Festa e il Comune di Collina d’Oro.
MONTAGNOLA - Venerdì 4 dicembre 2026, Piazza Brocchi si vestirà a festa per accogliere il tradizionale appuntamento natalizio di Collina d’Oro. Una serata ricca di occasioni per stare insieme tra canti, mercatino natalizio e l’attesa accensione dell’albero.
Anche quest’anno Piazza Brocchi si prepara a celebrare il Natale con un appuntamento aperto a tutta la popolazione, frutto della collaborazione tra l’associazione Collina In Festa e il Comune di Collina d’Oro.
La festa prenderà il via alle ore 16:00 con l’apertura del mercatino natalizio, dove sarà possibile curiosare tra quasi 30 bancarelle e lasciarsi conquistare dall’atmosfera delle feste. Non mancheranno le proposte gastronomiche grazie ai food truck Rock&Ragù, Ghost Bagel e Nord Vs. Sud, pronti ad accompagnare la serata con tante specialità.
Alle 17:30 spazio alla musica con un concerto di canzoni natalizie del coro locale Golden Hill Voices e del Coro dei bambini dell’Istituto scolastico comunale, che porteranno in piazza le melodie e la magia del Natale.
Alle 18:30, Fede Volo, nota speaker radiofonica, accompagnerà i bambini nella cerimonia di accensione di uno dei simboli più attesi delle festività: l’albero di Natale di Collina d’Oro. A seguire, l’associazione Collina In Festa offrirà la tradizionale panettonata, un momento conviviale per ritrovarsi e condividere i sapori della tradizione.
La festa proseguirà anche in serata: dalle 20:00, nella struttura allestita in piazza, Filippo Trojani & band animeranno la serata con la loro musica. Il mercatino resterà aperto fino alle 22:00.
Quest’anno il Natale a Collina d’Oro si estenderà oltre la giornata inaugurale. Dal 4 al 20 dicembre, Piazza Brocchi ospiterà una struttura trasparente di 10 x 10 metri, pensata come punto d’incontro e spazio coperto per accogliere animazioni e iniziative in giornate selezionate. Un luogo in cui ritrovarsi e vivere insieme l’atmosfera natalizia anche nei giorni successivi alla festa.
Un invito a grandi e piccoli a raggiungere Piazza Brocchi e lasciarsi coinvolgere dalla magia del Natale!